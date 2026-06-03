طلبة «الهندسة النووية» بجامعة الشارقة ينفذون برنامجاً تدريبياً في النمسا

نظّمت كلية الهندسة بجامعة الشارقة زيارة علمية وتدريبية مكثفة لـ14 من طلبة برنامج الهندسة النووية إلى العاصمة النمساوية فيينا، شملت كبرى المنظمات والمنشآت النووية الدولية.

وقالت جامعة الشارقة، في بيان، أمس، إن الطلبة نفذوا خلال فترة الزيارة برنامجاً تدريبياً مكثفاً في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تضمن ورش عمل تقنية حول منهجيات تقييم التكنولوجيا النووية، واستخدام الأدوات المعلوماتية المتقدمة لإدارة الطاقة النووية وتطبيقاتها، إضافة إلى التعرف إلى التطبيقات النووية في المجالات غير الكهربائية، كما شمل البرنامج زيارات ميدانية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ومختبرات الوكالة الدولية ومركز الحوادث والطوارئ، ما أتاح للطلبة فرصة فريدة لمعاينة كيفية إدارة الأزمات النووية، وضمان الأمان الإشعاعي وفق أعلى المعايير الدولية، كما شملت الرحلة العلمية زيارة لمفاعل تريغا (TRIGA) بجامعة فيينا للتقنية بما يمنح الطلبة فرصة نادرة للاطلاع المباشر مع أفضل الخبرات العالمية في هذا المجال اطلع الوفد الطلابي على سير العمل في مفاعل تريغا بجامعة فيينا التقنية، فضلاً عن زيارة منشآت الوكالة الدولية لتقنيات المفاعلات والمختبرات الإشعاعية المجهزة بأحدث الوسائل التقنية، ما أسهم في جسر الفجوة بين النظريات الأكاديمية والتطبيقات الميدانية المعقدة.