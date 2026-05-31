سؤال وجواب

تساءل طلبة في الصف الـ12: ما عدد الجامعات التي يمكن التقديم لها عقب التخرج؟

أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأنه في حال كان الطالب المتقدم للالتحاق بالجامعة في سنة تخرجه في المرحلة الثانوية، فيمكنه التقديم إلى مؤسسات التعليم العالي الاتحادية التي تشمل جامعة الإمارات العربية المتحدة، وكليات التقنية العليا، وجامعة زايد، إضافة إلى مؤسسات التعليم العالي الأخرى، أما إذا تقدم الطالب بعد سنة واحدة أو أكثر من تخرجه في المرحلة الثانوية، فيمكنه التقديم إلى مؤسسات التعليم العالي الاتحادية، وذلك وفقاً لشروط الأهلية والمواعيد النهائية، كما يمكنه التقديم مباشرة إلى مؤسسات التعليم العالي الأخرى من خلال مواقعها الإلكترونية، ووفق سياسات كل مؤسسة.

وأشارت الوزارة إلى أن كل مؤسسة تعليمية تحدد مواعيد إغلاق باب التسجيل بشكل فردي.