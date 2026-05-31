طالب يطوّر نظاماً ذكياً للتنبؤ بأعطال المركبات

ابتكر الطالب في جامعة كيرتن دبي، محمد عدنان عزمي، نظاماً ذكياً لمراقبة حالة عمود نقل الحركة في المركبات باستخدام تقنيات إنترنت الأشياء، بهدف التنبؤ بالأعطال قبل وقوعها، وتعزيز سلامة المركبات الحديثة وموثوقيتها. ويعتمد الابتكار على دمج تقنيات إنترنت الأشياء والهندسة الميكانيكية ومعالجة الإشارات لرصد الاهتزازات غير الطبيعية في عمود الدوران، ما يتيح اكتشاف مؤشرات الأعطال مبكراً، واتخاذ إجراءات وقائية تحد من الحوادث الناتجة عن أعطال نظام نقل الحركة.

وقال: «يعمل النظام من خلال حساسات عالية الدقة تلتقط الاهتزازات، وترسلها إلى وحدات معالجة رقمية لتحليل البيانات واتخاذ قرارات فورية عند اكتشاف أي خلل، وفي حال تجاوز مؤشرات الخطر الحد المسموح، يتم إرسال تنبيه إلى مركز تحكم متصل بإنترنت الأشياء، بينما يتولى النظام الذكي تنفيذ إجراءات الحماية المحددة مسبقاً بشكل تلقائي في حال عدم الاستجابة».

وذكر أن ابتكاره يتميز بكونه من أوائل الأنظمة التي تربط بين مراقبة الحالة الفنية للمركبات وتقنيات إنترنت الأشياء ضمن نموذج تنبؤ متكامل لأعطال أنظمة نقل الحركة، في وقت تفتقر فيه الأسواق إلى حلول مماثلة، لافتاً إلى أنه يسعى لتطوير النظام باستخدام تقنيات تعلم آلي وأجهزة أكثر تطوراً، وتطبيقه على أعمدة نقل حركة حقيقية، تمهيداً لاعتماده كأحد أنظمة السلامة الأساسية في المركبات، على غرار نظام فحص المحرك «Engine Light».