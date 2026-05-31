1350 طالباً من 71 جامعة عالمية يتنافسون في «البحث العلمي والابتكار»

اختتمت جامعة أبوظبي فعاليات الدورة الـ13 من مسابقة «البحث العلمي والابتكار لطلبة الجامعات» التي شهدت مشاركة 1350 طالباً وطالبة عرضوا أكثر من 500 ورقة بحثية من أكثر من 71 جامعة محلية وإقليمية وعالمية. وركزت المسابقة على 24 مجالاً استراتيجياً، شملت الصحة، والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الحديثة، بما ينسجم مع أولويات دولة الإمارات ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031»، الهادفة إلى بناء اقتصاد متطور مبني على المعرفة، وتمكين الجيل القادم من المبتكرين، وتعزيز التنمية المستدامة القائمة على البحث العلمي والابتكار.

وحصد مشروع جامعة خليفة بعنوان «المراقبة الآلية لشعلات الغاز الصناعي باستخدام تقنيات الرؤية الحاسوبية عبر الاكتشاف والتجزئة والتحليل متعدد الوسائط» المركز الأول في فئة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، كما فاز مشروع جامعة أبوظبي «MeetSafe» نظام مراقبة الاجتماعات المدعوم بالذكاء الاصطناعي للكشف عن أي أعمال عدائية في تخصص الأمن السيبراني.

وأكد نائب مدير جامعة أبوظبي المشارك للبحث العلمي والابتكار والتطوير الأكاديمي، الدكتور منتصر قسايمة، أن مسابقة البحث العلمي والابتكار ترسخ التزام جامعة أبوظبي بدعم ثقافة الإبداع والبحث العلمي وتشجيع الشباب على جمع التخصصات العلمية المختلفة.

وتابع: «تشهد المسابقة إقبالاً متزايداً عاماً بعد عام، فنحن نفخر بتوفير منصة تجمع الطلبة ورواد الأعمال وصنّاع التغيير، وتلهمهم وتمكّنهم من تطوير قدراتهم البحثية منذ المراحل الأولى لمسيرتهم الأكاديمية، وترفدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لمواجهة التحديات الواقعية».