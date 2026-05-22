«اقرأ» يحقق قفزة في مهارات القراءة بمدارس رأس الخيمة الخاصة

حقق برنامج «اقرأ» للطلاقة في القراءة باللغة العربية، الذي طورته مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، نتائج ملموسة في تنمية مهارات القراءة لدى طلبة المدارس الخاصة المشمولة به، بعد أن كشف تقييم علمي مستقل أنهم حققوا تقدماً بنسبة 25%، ما يعادل التحسن الذي يحققه الطالب عادة، خلال عام دراسي كامل.

وأظهرت الدراسة، التي أجراها مختبر عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن البرنامج أسهم في تحسين مهارات التعرف إلى الحروف، وقراءة الكلمات، وفك رموز الكلمات غير المألوفة، والطلاقة القرائية الشفوية، لدى الطلبة الناطقين باللغة العربية وغير الناطقين بها.

ويعني «التقييم المستقل» أن الجهة التي قاست النتائج وحللتها ليست الجهة المطورة للبرنامج، بل مؤسسة بحثية متخصصة اعتمدت أدوات علمية محايدة لقياس التحسن الحقيقي في مستوى القراءة لدى الطلبة، بعيداً عن التقديرات أو الانطباعات الداخلية.

ويعالج برنامج «اقرأ» أحد أبرز التحديات التعليمية المرتبطة باللغة العربية، والمتمثل في «الازدواجية اللغوية»، أي الفجوة بين اللغة العربية العامية التي يستخدمها الأطفال في حياتهم اليومية، واللغة العربية الفصحى المعتمدة في القراءة والتعلم داخل المدارس.

وجرى تطبيق البرنامج داخل ساعات الدوام المدرسي الاعتيادية في معظم المدارس المشاركة، مع الاكتفاء بعدد محدود من أيام تدريب المعلمين، ما جعله نموذجاً عملياً قابلاً للتطبيق دون تحميل المدارس أعباء إضافية.

وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، الدكتورة ناتاشا ريدج، إن نتائج البرنامج تؤكد أن ضعف مخرجات القراءة باللغة العربية لا يرتبط باللغة ذاتها، بل بطريقة تدريسها، مشيرة إلى أن الأطفال يحققون تقدماً سريعاً عندما تُدرّس العربية بأسلوب يتماشى مع الطريقة الفعلية التي يتعلمون بها القراءة.

وأضافت أن أهمية النتائج تكمن في استنادها إلى تقييم علمي مستقل ودقيق، مؤكدة أن البرنامج يقدم نموذجاً قابلاً للتوسع والتطبيق في الأنظمة التعليمية الناطقة باللغة العربية على مستوى المنطقة.

من جانبها، قالت مدير مختبر التأثير التابع لمختبر عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نيرة عدلي حسيني، إن نتائج التقييم أظهرت أن البرنامج أحدث تحولاً في الممارسات الصفية انعكس بصورة مباشرة على تحسن تعلم الطلبة، مؤكدة أن تحسين جودة التعليم لا يرتبط فقط بتوفير المزيد من الموارد أو التقنيات، بل بأساليب التدريس ذاتها.

ومن المقرر تعميم برنامج «اقرأ» على المدارس الخاصة في إمارة رأس الخيمة، اعتباراً من سبتمبر المقبل.