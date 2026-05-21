عمر محمد العامري بطلاً لـ «تحدي القراءة العربي» في قطر

توَّج تحدي القراءة العربي، الطالب عمر محمد العامري، بطلاً لدورته الـ10 على مستوى دولة قطر، بعد تصفيات شارك فيها 238 ألفاً و65 طالباً وطالبة، مثّلوا 402 مدرسة، تحت إشراف 3846 مشرفاً ومشرفة.

وجاء الإعلان عن فوز الطالب عمر محمد العامري، من الصف الثامن في مدرسة أبوبكر الصديق الإعدادية للبنين، باللقب، خلال الحفل الختامي للدورة الـ10 الذي جرى في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة قطر، راشد عبدالرحمن آل علي، ورئيس قسم الخدمات المساندة والشؤون القنصلية وخدمات المواطنين في سفارة الدولة لدى قطر، عبدالله الشحي، والوكيل المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة قطر، مها زايد القعقاع الرويلي، وعدد من المسؤولين والتربويين القائمين على مبادرة تحدي القراءة العربي، والمهتمين بالشأن التعليمي والثقافي، كما حظي الحفل بمتابعة واسعة من قبل الأسرة التعليمية في دولة قطر وأولياء أمور الطلبة المشاركين في تصفيات الدورة الـ10.

وتم الإعلان عن فوز هشام بدر الدين السيد بلقب «المشرف المتميّز»، وأكاديمية المها للبنين بلقب «المدرسة المتميّزة»، بينما أحرزت الطالبة لينا محمد فاروق من الصف السابع في مدرسة رقية الابتدائية للبنات، المركز الأول في فئة أصحاب الهمم، التي شارك فيها 32 طالباً وطالبة.

وصعد إلى التصفيات النهائية على مستوى دولة قطر 10 طلاب وطالبات، وضمت قائمة المتنافسين على اللقب إضافة إلى الطالب عمر محمد العامري كلاً من: مريم أكمل من الصف الثامن في مدرسة زينب الإعدادية للبنات، ومريم محمد عبداللطيف نبهان من الصف السابع في مدرسة آمنة بنت وهب الإعدادية للبنات، وتميم مشعل إبراهيم الجذلة من الصف الخامس في مدرسة الشحانية النموذجية للبنين، ومثاني محيي الدين من الصف الـ10 في مدرسة الشيماء الثانوية للبنات، ومريم فيصل سيف المهندي من الصف السابع في مدرسة البيان الإعدادية للبنات، وعائشة خليفة الكواري من الصف الثامن في مدرسة البيان الإعدادية للبنات، ورؤى يوسف محمد يوسف من الصف السابع في مدرسة هند بنت عمرو الأنصارية الإعدادية، وشيخة نايف اليافعي من الصف الـ12 في مدرسة قطر للعلوم المصرفية للبنات، وجاسم حمد محمد عبدالرحمن المالكي من الصف التاسع في مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا للبنين.

وقالت الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة قطر، مها زايد القعقاع الرويلي: «أظهر طلبة قطر حضوراً متميّزاً خلال الدورة الـ10 من تحدي القراءة العربي، عبر إقبال استثنائي على المشاركة في التصفيات، وتقديم مستويات نعتز بها من حيث المثابرة والتحصيل والتمكن اللافت باللغة العربية، والقدرة على التعبير عن أفكارهم بثقة ووضوح، ما يؤكد الاستثمار الوطني الراسخ في تنمية رأس المال البشري، والاهتمام الرسمي والمجتمعي بتوفير بيئة تعليمية وثقافية نموذجية، وقد تجلى ذلك طوال مراحل التصفيات، وأثناء المرحلة النهائية التي كشفت عن إمكانات كبيرة لدى أجيالنا الجديدة تُعزّز الثقة بقدرتها على قيادة المستقبل وصناعة المعرفة».

وهنأت الرويلي الفائزين في فئات تحدي القراءة العربي على مستوى دولة قطر، وجميع المشاركين في هذا السباق المعرفي، وأولياء أمور الطلبة وكل من أسهم في نجاح التصفيات، مثمنةً الدور الذي تؤديه مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» في نشر ثقافة القراءة، وإطلاق البرامج النوعية لتعزيز مكانة لغة الضاد في نفوس الطلاب والطالبات العرب، وترسيخها رافعةً حضاريةً وهويةً أصيلةً للأجيال القادمة.

من جانبه، قال مدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الدكتور فوزان الخالدي: «استطاع تحدي القراءة العربي على مدى 10 دورات رفع معدلات القراءة بين الطلبة العرب إلى مستويات قياسية، وتحسين مهارات اللغة العربية لكل من شارك في هذه المسابقة القرائية الفريدة، وهو ما وثقته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، في تأكيد متجدد على نجاح الاستراتيجيات التي اعتمدتها مؤسسة المبادرات، لترسيخ عادة القراءة لدى الأجيال الجديدة».

ونوّه مدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، بالإنجاز الجديد الذي تحقق على مستوى دولة قطر من خلال ارتفاع أعداد المشاركين في التصفيات، والإمكانات الكبيرة التي أظهرها طلاب وطالبات دولة قطر، واهتمامهم بتطوير سويتهم المعرفية والثقافية.

وسجل تحدي القراءة العربي إنجازاً غير مسبوق، بوصول أعداد المشاركين في تصفيات دورته الـ10 إلى 40 مليوناً و286 ألفاً و428 طالباً وطالبة من 60 دولة، بينهم 74 ألفاً و 62 طالباً وطالبة من أصحاب الهمم، بزيادة قدرها 24% على الدورة التاسعة التي شهدت مشاركة 32.231 مليون طالب وطالبة من 50 دولة حول العالم، كما سجّلت الدورة الـ10 مشاركة 138 ألفاً و426 مدرسة، و161 ألفاً و507 مشرفين ومشرفات.

مها الرويلي:

• نثمّن دور مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» في نشر ثقافة القراءة، وإطلاق البرامج النوعية لتعزيز مكانة اللغة العربية.