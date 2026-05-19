روبلوكس: نظام جديد لحسابات الأطفال وتمكين الوالدين بأدوات رقابة حديثة يونيو المقبل

كشفت منصة روبلكس للألعاب والتجارب التفاعلية العالمية، عن تفاصيل نظامها الجديد للحسابات الخاص بالأطفال، إذ أصبح التحقق من العمر شرطاً أساسياً لتفعيل خاصية الدردشة، داخل المنصة عبر تقنيات التعرف على الوجه أو إثبات الهوية، فضلا عن وتوسّع أدوات رقابة للوالدين.

في وقت بلغ إجمالي المستخدمون النشيطون على المنصة يومياً 144مليون خلال الرابع الأخير من العام 2025، فيما بلغت ساعات التفاعل ما يقرب من 35 مليار ساعة خلال الفترة ذاتها.

وتفصيلاً، أكد رئيس قسم السلامة في روبلوكس مات كوفمان، لـ"الإمارات اليوم" أن النظام الجديد يركز على تصنيف الحسابات حسب العمر، إلى جانب توسيع أدوات الرقابة الأبوية وتعزيز إجراءات السلامة الرقمية للمستخدمين دون 16 عاماً، في خطوة تستهدف رفع مستويات الحماية داخل المنصة.

وقال إن النظام الجديد يتضمن نوعين من الحسابات، هما “Roblox Kids” المخصص للأطفال بين 5 و8 سنوات، و“Roblox Select” للفئة العمرية من 9 إلى 15 عاماً، على أن يبدأ إطلاقهما رسمياً خلال شهر يونيو المقبل.

وأفاد لأنه سيجري ربط كل نوع من الحسابات بمكتبة ألعاب مخصصة تتوافق مع الفئة العمرية للمستخدم، مع تطبيق إعدادات مختلفة للمحتوى والتواصل والرقابة الأبوية، بهدف تعزيز السلامة الرقمية وتوفير تجربة أكثر ملاءمة للأطفال والمراهقين.

وأوضح أن التحقق من العمر أصبح شرطاً أساسياً لتفعيل خاصية الدردشة داخل المنصة، وذلك عبر تقنيات التعرف على الوجه أو إثبات الهوية أو من خلال حساب موثق لأحد الوالدين.

وأوضحت أن أكثر من 50% من المستخدمين النشطين عالمياً استكملوا بالفعل إجراءات التحقق من العمر، فيما بلغت النسبة 65% في الولايات المتحدة، وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، أشارت إلى أن خدمات الدردشة ستظل معطلة في عدد من دول المنطقة، حتى بعد استكمال التحقق من العمر، التزاماً باللوائح والقوانين المحلية التي أُعلن عنها خلال سبتمبر 2025.

ووفقاً للتحديثات الجديدة، قال مات كوفمان: "سيتمكن مستخدمو حسابات "Roblox Kids"، من الوصول فقط إلى الألعاب المصنفة ضمن فئتي "مقبول" و"خفيف"، بينما سيُسمح لمستخدمي “Roblox Select” بالوصول إلى الألعاب ذات التصنيف “المتوسط” كحد أقصى، بعد إخضاع المحتوى لعمليات مراجعة وتقييم مستمرة".

وأضاف أن أنظمة الإشراف الجديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتحليل بلاغات المستخدمين، والمراجعة متعددة الوسائط لرصد أي محتوى أو سلوك قد يخالف سياسات السلامة الخاصة بالمنصة. كما سيتم استبعاد الألعاب التي تتضمن موضوعات حساسة أو مساحات تواصل اجتماعي افتراضية من الحسابات المخصصة للأطفال.

وفي إطار تعزيز الرقابة الأبوية، ستتيح روبلوكس للوالدين أدوات إضافية تشمل إدارة إعدادات الدردشة، وحظر ألعاب محددة، ومتابعة نشاط الأطفال داخل المنصة، إضافة إلى التحكم بوقت الشاشة والإنفاق الرقمي، مع استمرار بعض هذه الصلاحيات حتى بلوغ المستخدم سن السادسة عشرة.

وقال مات كوفمان إن الشركة تركز من خلال هذه التحديثات إلى “تقديم منظومة سلامة متكاملة ترافق الطفل في مختلف مراحل نموه، وتمنح العائلات أدوات أكثر فاعلية لإدارة التجربة الرقمية لأبنائهم”.