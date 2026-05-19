45 شركة تطرح 740 فرصة تدريب عملي لطلبة التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسجيل 54 مؤسسة تعليمية في «المنصة الوطنية للتدريب العملي لطلبة التعليم العالي في الدولة»، التي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية - برنامج «نافس»، بهدف تعزيز التكامل بين المسار الأكاديمي والخبرة العملية، ورفع جاهزية الطلبة لاكتساب مهارات ترتبط بمتطلبات سوق العمل.

وأظهرت بيانات المنصة تسجيل 1030 طالباً جديداً للتدريب العملي، بينما باشر 414 طالباً تدريبهم حالياً من خلال الفرص المتاحة عبر المنصة.

ومن المتوقع أن يبدأ 616 طالباً إضافياً تدريبهم خلال الفصل الأكاديمي القادم، وفق المواعيد المحددة للفرص التدريبية، خلال شهرَي يونيو ويوليو 2026، بما يعكس تنامي الاستفادة من المنصة كقناة وطنية داعمة لربط الطلبة ببيئات العمل الفعلية.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان صحافي، أمس، أن عدد الشركات التي طرحت فرصاً تدريبية عبر المنصة بلغ 45 شركة، بإجمالي 740 فرصة تدريب عملي ضمن قطاعات وتخصصات متنوعة، بما يتيح للطلبة خيارات أوسع لاكتساب الخبرات التطبيقية، ويسهم في دعم استعدادهم للانتقال إلى سوق العمل بثقة وكفاءة.

وقال مدير إدارة دعم التوظيف وشراكات سوق العمل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلفان محمد السويدي: «تواصل المنصة الوطنية للتدريب العملي ترسيخ دورها كإطار وطني منظم يربط مؤسسات التعليم العالي بجهات التدريب في القطاعين العام والخاص، بما يدعم تطوير تجربة تدريبية أكثر وضوحاً وفاعلية للطلبة، ويعكس ارتفاع عدد المؤسسات التعليمية والشركات المشاركة، إلى جانب نمو الفرص التدريبية المطروحة، وجود وعي متزايد بأهمية التدريب العملي في إعداد الطلبة لمتطلبات القطاعات الحيوية». وأضاف السويدي: «نعمل من خلال هذه المنصة على تمكين الطلبة من الوصول إلى فرص تدريبية نوعية تسهم في صقل مهاراتهم، وتعزيز جاهزيتهم المهنية، وربط معارفهم الأكاديمية بالتطبيق العملي، كما نواصل، بالتعاون مع شركائنا، توسيع قاعدة الجهات المشاركة، وتنويع الفرص المتاحة، بما يدعم مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل».