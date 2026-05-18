740 فرصة تدريبية للطلبة عبر «المنصة الوطنية» بعد انضمام 54 مؤسسة تعليمية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تسجيل 54 مؤسسة تعليمية في «المنصة الوطنية للتدريب العملي لطلبة التعليم العالي» في الدولة، مشيرة إلى طرح 740 فرصة تدريب عملي ضمن قطاعات وتخصصات متنوعة عبر 45 جهة تدريب.



وأظهرت بيانات المنصة تسجيل 1030 طالباً جديداً للتدريب العملي، فيما باشر 414 طالباً تدريبهم حالياً من خلال الفرص المتاحة عبر المنصة. ومن المتوقع أن يبدأ 616 طالباً إضافياً تدريبهم خلال الفصل الأكاديمي القادم، وفق المواعيد المحددة للفرص التدريبية خلال شهري يونيو ويوليو 2026.