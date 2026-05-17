«التعليم العالي» تُوائم مخرجات البرامج الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل في الطاقة والمياه

عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاجتماع الافتتاحي لمجموعة عمل «الطاقة المستدامة والمياه»، المنبثقة عن اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل.

وأكد مدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور فيصل العيان، أن «ترسخ مجموعة العمل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون والتكامل بين استراتيجيات التعليم العالي والقطاعات الاقتصادية الحيوية، من أجل تطوير برامج أكاديمية أكثر توافقاً مع المهارات المطلوبة في مجالات الطاقة والمياه».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة «أدنوك»، ورئيس مجموعة العمل، إبراهيم الزعبي: «نعمل على مواءمة مخرجات التعليم العالي مع التحولات والتطورات المتسارعة التي تشهدها قطاعات الطاقة والمياه، حيث نركز على بناء وتعزيز المهارات المرتبطة بالاستدامة، وتوظيف التقنيات الحديثة لرفع كفاءة العمليات. ويسهم التعاون البنّاء بين المؤسسات الأكاديمية وممثلي القطاعات الاقتصادية في وضع أطر واضحة لدعم تطوير الكفاءات الوطنية، ورفع جاهزيتها لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل».

وتناول المشاركون متطلبات المهارات الحالية والناشئة في القطاعات المرتبطة بالطاقة والمياه، مع التركيز على المهارات ذات الأولوية والكفاءات المطلوبة، بما يدعم توجيه الجهود نحو تعزيز مواءمة المخرجات التعليمية مع احتياجات هذه القطاعات، ويعكس أهمية الاستناد إلى معطيات واقعية في تحديد أولويات العمل. كما استعرضوا فرص مواءمة المناهج الأكاديمية مع متطلبات المهارات ذات الأولوية، بما يدعم تطوير مسارات تعليمية أكثر ارتباطاً بالاحتياجات الفعلية.