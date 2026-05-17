5 طلبة يبتكرون جهازاً محمولاً لتشخيص أمراض العيون

ابتكر فريق طلابي من جامعة عجمان نظاماً منخفض الكلفة لتشخيص أمراض العيون، يعتمد على الهواتف الذكية، ويُعد بديلاً لأجهزة تصوير قاع العين التقليدية، إذ يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي وملحقاً مطبوعاً بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لتشخيص اعتلال الشبكية السكري. وأوضح أعضاء الفريق، حسام حمود ومحمد يامن العارف ومحمد حمود وميار جبولي ووسام شهيب، أن ابتكارهم يهدف إلى تسهيل الكشف المبكر عن أمراض العيون، خصوصاً في المناطق النائية والمجتمعات التي تفتقر إلى الخدمات الطبية المتخصصة.

وأشاروا إلى أن المشروع يعتمد على استخدام الهواتف المدعومة بنماذج ذكاء اصطناعي، إلى جانب ملحق مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، لتشخيص ثلاثة من أبرز أمراض العيون، هي التنكس البقعي المرتبط بالعمر، والمياه الزرقاء «الجلوكوما»، واعتلال الشبكية السكري.

وبينوا أن الابتكار يعمل كتطبيق على الهواتف الذكية، حيث تُرفع الصور الملتقطة إلى منصة سحابية تضم نماذج ذكاء اصطناعي مدربة مسبقاً لتحليل الصور وتشخيص الحالات فوراً.

وأكدوا أن المشروع لايزال في مرحلة التطوير المستمر، حيث يعتزم التعاون مع مستشفيات وعيادات محلية ودولية لجمع مزيد من البيانات، وتحسين دقة نماذج الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى توسيع نطاق الأمراض التي يمكن تشخيصها مستقبلاً.