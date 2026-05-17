4 جامعات إماراتية ضمن أفضل 100 في آسيا 2026

حلت أربع جامعات إماراتية ضمن أفضل 100 جامعة في آسيا، حسب أحدث تصنيف لمؤسسة «تايمز» للتعليم العالي للجامعات الآسيوية 2026.

وتبوأت جامعة الإمارات المركز 55، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا 57، وجامعة أبوظبي 91، وجامعة الشارقة 97.

وتفصيلاً، شاركت 15 جامعة إماراتية في التصنيف، واستطاعت ثماني جامعات منها تحقيق تصنيف إقليمي ضمن أفضل 150 جامعة على مستوى آسيا، حيث حلت جامعة العين في المرتبة 134، وجامعة زايد في المرتبة 140، وجامعة عجمان في المرتبة 141، والجامعة الأميركية بالشارقة في المرتبة 143.

وبلغ عدد الجامعات الآسيوية التي تم تصنيفها 929 جامعة من أصل 1405 جامعات تم تقييمها.

ويعتمد تصنيف التايمز العالمي للجامعات الآسيوية على 18 مؤشراً دقيقاً للأداء، صُممت لتقديم مقارنات شاملة ومتوازنة بين الجامعات، وتحظى بثقة الطلبة والأكاديميين وقيادات الجامعات وقطاعات الصناعة والحكومات حول العالم. وتُصنَّف هذه المؤشرات ضمن خمسة مجالات رئيسة، تشمل: التعليم (بيئة التعلّم)، وبيئة البحث العلمي (عدد الأبحاث، والإنتاجية، والسمعة الأكاديمية)، وجودة البحث العلمي (تأثير الاستشهادات، وقوة البحث، والتميز البحثي، والتأثير العلمي)، والانفتاح الدولي (أعضاء الهيئة التدريسية، والطلبة، والتعاون البحثي الدولي)، إضافة إلى الصناعة (براءات الاختراع).

وأظهر التصنيف مواصلة الجامعات الصينية هيمنتها على المراكز العشرة الأولى، مع احتفاظها بالمركزين الأول والثاني، ووجود خمس جامعات صينية ضمن قائمة أفضل 10 جامعات في آسيا. كما ضمت القائمة جامعات من سنغافورة واليابان وهونغ كونغ.

وجاءت جامعة تسينغهوا في المركز الأول، تلتها جامعة بكين في المركز الثاني، ثم الجامعة الوطنية في سنغافورة في المرتبة الثالثة، وجامعة نانيانغ التكنولوجية - سنغافورة في المركز الرابع، وحلت جامعة طوكيو في المركز الخامس، وجامعة هونغو في المركز السادس، تلتها جامعة فودان - شنغهاي الصينية في المركز السابع، ثم جامعة تشجيانغ الصينية في المركز الثامن، والجامعة الصينية في هونغ كونغ في المركز التاسع، فيما حلت جامعة شنغهاي جياو تونغ الصينية في المركز العاشر.

وأكد المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، زكي أنور نسيبة، أن تصدر جامعة الإمارات الجامعات على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وحصولها على المرتبة الثالثة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والـ55 على مستوى جامعات آسيا، يعكس المسيرة الراسخة التي تنتهجها الجامعة منذ تأسيسها، باعتبارها أول جامعة وطنية شاملة في الدولة، ورسالتها المستمرة في بناء الإنسان وصناعة المعرفة.

الـ 10 الأوائل خليجياً

ضمت قائمة أفضل 10 جامعات خليجية: جامعة الملك فهد، في المركز الأول، وجامعة قطر، الثاني، وجامعة الإمارات، الثالث، وجامعة خليفة، الرابع، وجامعة الملك سعود، الرابع مكرر، وجامعة أبوظبي، السادس، وجامعة الملك خالد، السابع، وجامعة الشارقة، الثامن، وجامعة الأمير محمد بن فهد، التاسع، وجامعة الملك عبدالعزيز، العاشر.