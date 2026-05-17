سؤال وجواب

تساءل خريجون أغلقت جامعتهم عن كيفية الحصول على كشف درجات وشهادة التخرج.

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه في حال أُغلِقت الجامعة، فبإمكان خريجيها طلب كشف الدرجات أو شهادة التخرج (بما في ذلك لغة التدريس)، من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني info@mohesr.gov.ae، وإرسال بيانات تشمل الاسم الكامل، ونسخة من بطاقة الهوية السارية، والرقم الجامعي (إن وُجد)، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، واسم المؤسسة التعليمية، والبرنامج أو التخصص، مشيرة إلى أنها لا تُصدِر خطابات لتأكيد لغة التدريس. وكانت الوزارة ألزمت المؤسسات التعليمية في الدولة، بما فيها الجامعات التي تم إغلاقها خلال السنوات الماضية، بتوفير سجلات تتضمن المعلومات المرتبطة بالطلبة المنتسبين إليها، وشهاداتهم، وبيانات درجاتهم الأكاديمية، وغيرها من السجلات، التي توضح جميع ما أنجزه الطالب خلال فترة الدراسة.