مدينة إكسبو دبي تدعو الجمهور لزيارة «رؤية دبي» ومتحف إكسبو

أعلنت مدينة إكسبو دبي عن فتح أبواب "رؤية دبي" مجاناً للزوار بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف للاستمتاع بتجربة آسرة تروي حكاية دبي وإرثها ومسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

ومن 16 لغاية 18 مايو، يمكن للزوار الاحتفال بروح الانتماء والفخر والاعتزاز بالوطن، والاستمتاع بتجربة «رؤية دبي» المستوحاة من القيم الإماراتية الأصيلة، والتي تسلط الضوء على محطات بين الماضي والحاضر ومسيرة قيادتها الحكيمة، ورسالة دبي التي تحولت من مدينة صغيرة على ساحل الخليج العربي إلى نموذج رائد عالمياً. يأتي هذا البرنامج تماشياً مع شعار اليوم العالمي للمتاحف لعام 2026 «المتاحف توحّد عالماً منقسماً»، وينطلق ضمن مساعي مدينة إكسبو دبي التي تركز على ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء والولاء الوطني، لتترك أثراً يربط الزوار بإرث الأمة وقيمها المتجذرة في مجتمعنا.

كما سيفتح متحف إكسبو 2020 أبوابه للزوار مجاناً ليعرفهم ببعض أبرز المحطات في هذا الحدث الرائد الذي جسد أبهى صور العمل الجماعي وروح التكاتف والإبداع بين مختلف ثقافات العالم، والذي ساهم بدور بارز في ترسيخ مكانة دولة الإمارات في المشهد العالمي.

وقالت مرجان فريدوني، رئيس التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي: «تجسد تجربة "رؤية دبي" توثيقاً لمسيرة تطور دبي ورسالة تكّرم القيم التي شكّلت ملامح رحلتها الاستثنائية، ورسخّت أسس النهضة الوطنية لدولة الإمارات.

وبمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، نفخر بمشاركة إرثنا العريق مع كافة أفراد المجتمع، واستحضار مسيرة معرض إكسبو العالمي، لنتعرف معاً على القصص والجانب الإنساني الذي خط تاريخنا الذي لا يزال حتى يومنا هذا يلهم رؤيتنا نحو المستقبل.»

ويقدم «رؤية دبي» لزواره تجربة آسرة مستوحاة من كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «قصتي: 50 قصة في خمسين عاماً»، تصحبهم في مشاهد تحاكي الطبيعة الصحراوية والقيم التي نشأ عليها سموّه، ومن ثم تنتقل بهم إلى محاكاة تخيلية لغرفة صاحب السمو التي نشأ فيها في قصر زعبيل وصولاً إلى معرض يضم مجسماً استثنائياً للحصان الأحبّ إلى قلب سموّه «دبي ميلينيوم»، والذي رأى فيه سموّه تجسيداً للقيم التي يتبناها وسمات الالتزام والإصرار والتميز.

بعدها، يستكشف الزوار دبي القديمة، وما قاساه أهلها في طلب العيش واعتمادهم على حرفة الغوص وصيد اللؤلؤ والواقع الاقتصادي المرهون بها والذي ألهم السعي نحو التنويع الاقتصادي من أجل ازدهار بعيد الأمد.

وتختتم التجربة بمشاهد تجمع أصوات سكان دبي المتنوعين من كافة المجتمعات والتي توضح كيف تجسدت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في حياة الناس وكيف شكلت المجتمعات التي تصنع مستقبل المدينة.

وبمناسبة اليوم العالمي للمتاحف يتضمن البرنامج الممتد على مدار ثلاثة أيام في مدينة إكسبو دبي، فرصة زيارة «تيرا» مقابل 20 درهماً لتذكرة الدخول، حيث يستمتع الزوار بالتعرف على الأنماط البيئية المتنوعة في المنطقة تجسدها قاعات مصممة بعروض تفاعلية وحدائق فريدة تقدم تجارب غامرة للحواس، إلى جانب الاستمتاع بتجربة «جزيرة الطاقة» الداخلية المخصصة للأطفال بما فيها من مساحات تثقيفية تفاعلية وممتعة للصغار ما يعزز مكانة مدينة إكسبو وجهة ملهمة تجمع بين التجارب الثقافية والترفيهية والتعليمية، والتي تسهم في توحيد أفراد المجتمع وترسيخ قيم التكاتف وتعزيز روح الانتماء للوطن.