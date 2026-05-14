المري: تمكين الكفاءات بالعلم والمعرفة والتدريب المتخصص استثمار استراتيجي في مستقبل الوطن

شهد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، حفل تخريج 78 خريجاً من طلبة الدراسات العليا والجامعية، والبرنامج المهني في المرونة وإدارة الأزمات، بواقع 13 طالباً في الدكتوراه، و24 في الماجستير، و17 في البكالوريوس، و24 في البرنامج المهني، في قاعة مكتوم بن راشد، بحضور عدد من مديري الدوائر الحكومية، ونواب القائد العام، ومساعدي القائد العام، ومديري الإدارات العامة، وعدد من كبار المسؤولين وأعيان دبي، في مشهد يجسد الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للعلم والمعرفة، وحرصها على إعداد كوادر وطنية مؤهلة تمتلك أعلى درجات الكفاءة والاحترافية.

وهنأ المري الخريجين والخريجات بهذه المناسبة، مؤكداً أن تخريج كوكبة جديدة من أبناء وبنات الوطن يجسد الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في بناء الإنسان الإماراتي، باعتباره الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية والأمن والاستقرار، فتمكين الكفاءات الوطنية بالعلم والمعرفة والتدريب المتخصص يمثل استثماراً استراتيجياً في مستقبل الوطن، وضمانةً لاستدامة مكتسباته.

وأكد أن شرطة دبي تواصل تطوير منظومتها الأمنية وفق نهج استباقي متكامل يعتمد على الابتكار، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، وأعلى المعايير المهنية العالمية، عبر إعداد كوادر وطنية تمتلك الكفاءة والجاهزية والقدرة على التعامل مع المتغيرات الأمنية المتسارعة بكفاءة واقتدار.

وأضاف: «نفخر بخريجينا وخريجاتنا الذين يمثلون نموذجاً مشرفاً لشباب الإمارات الطموح، ويحملون على عاتقهم مسؤولية مواصلة مسيرة التميز التي أرستها قيادتنا الحكيمة، إنهم خط الدفاع الأول عن أمن المجتمع، وشركاء في صناعة مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً».