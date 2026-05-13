«التعليم العالي»: رصد 46 مادة إعلانية رقمية تُروّج لبرامج أكاديمية غير معتمدة

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن رصد ومتابعة 1976 مادة إعلانية رقمية داخل الدولة، صادرة عن 89 مؤسسة تعليم عالٍ وجهةً تدريبيةً، خلال الربع الأول من العام الجاري، منها 46 مادة إعلانية غير متوافقة مع الاشتراطات والمعايير المعتمدة.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان صحافي، أمس، أن الخطوة تأتي في إطار منظومة الرصد الاستباقي المُعزّزة بأدوات الذكاء الاصطناعي التي طوّرتها الوزارة، لضمان جودة برامج التعليم العالي والتدريب الأكاديمي، وحماية الطلبة من أي ممارسات ترويجية غير مطابقة للمعايير.

وأظهرت نتائج الرصد أن 46 مادة إعلانية لم تكن متوافقة مع الاشتراطات والمعايير المعتمدة، حيث اتخذت الوزارة إجراءات استباقية للحد من انتشارها، شملت توجيه إنذارات لمؤسسات تعليمية بسبب الترويج لبرامج غير معتمدة، وحجب إعلانات صادرة عن مراكز تدريبية ومكاتب خدمات واستشارات تعليمية غير مرخصة، إلى جانب تصحيح عدد من الإعلانات بعد استيفاء المتطلبات اللازمة، وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت 72 زيارة رقابية على مراكز التدريب ومكاتب الخدمات والاستشارات التعليمية، خلال الربع الأول من العام الجاري، أسفرت عن رصد 21 مخالفة تم التعامل معها وفق القوانين النافذة، وإغلاق مركز تدريبي، ما يؤكد حرص الوزارة على تكامل جهود الرصد الرقمي والرقابة الميدانية، لضمان الالتزام بالأنظمة والضوابط المعتمدة.

وقال الوكيل المساعد لقطاع تنظيم وحوكمة التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، إبراهيم فكري، إن المنظومة الرقابية التي تطبقها الوزارة تستند إلى نهج استباقي يهدف إلى حماية الطلبة، وتعزيز جودة التعليم العالي والتدريب، وضمان التزام المؤسسات والجهات التدريبية بالمعايير المعتمدة.

ودعت الوزارة الطلبة وأولياء الأمور إلى التأكد من ترخيص المؤسسة التعليمية واعتماد برامجها الأكاديمية من قبل مفوضية الاعتماد الأكاديمي في الوزارة قبل التسجيل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال مركز إسعاد المتعاملين على الرقم 800511، مؤكدة أن حماية الطلبة وضمان جودة التعليم يُمثّلان أولوية رئيسة في مختلف أعمالها.