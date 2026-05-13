«الدفاع» تبدأ مقابلات طلاب الثانوية ضمن برنامج «الكفاءات القيادية»

أعلنت وزارة الدفاع بدء تنفيذ مرحلة المقابلات الشخصية لطلاب الثانوية العامة المواطنين من الذكور، وذلك في جميع إمارات الدولة وعلى مدى أربعة أسابيع، عقب استكمال مرحلة «تقييم الكفاءات القيادية»، التي نُفذت خلال أبريل الماضي، تمهيداً لإطلاق مشروع وطني استراتيجي لإعداد جيل من الكفاءات الوطنية المؤهلة وفق أعلى معايير الجاهزية والانضباط والتميز القيادي.

وأكدت الوزارة أن التقييم - الذي استهدف طلبة الثانوية العامة في القطاعين الحكومي والخاص، ونُفذ عن بُعد عبر منظومة رقمية متكاملة - شهد تفاعلاً وطنياً واسعاً ومستويات عالية من الالتزام من الطلبة وأولياء الأمور، بما يعكس الوعي بأهمية المبادرات الوطنية الهادفة إلى إعداد قيادات المستقبل، وتعزيز منظومة الأمن الوطني.

وأوضحت الوزارة في تصريح إعلامي، أمس، أن المبادرة تأتي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار بالإنسان الإماراتي، وبناء أجيال تمتلك الكفاءة والجاهزية والوعي والمسؤولية الوطنية، بما يسهم في تعزيز أمن الوطن واستدامة مكتسباته وترسيخ ريادة الدولة مستقبلاً.

واختتمت وزارة الدفاع أعمال «تقييم الكفاءات القيادية»، أخيراً، الذي بدأ في 15 من أبريل الماضي واستمر أربعة أيام، بهدف قياس وتحليل القدرات القيادية للشباب الإماراتي، من خلال تقييم مهاراته وسلوكياته وأدائه في مواقف مختلفة، بما يُسهم في تحديد مستوى جاهزيته للأدوار القيادية.

وكشفت إحصاءات وزارة الدفاع أن نسبة المستهدفين في «تقييم الكفاءات القيادية» بلغت 98%، فيما بلغ معدل الاجتياز 92%، وهو ما يعكس مستوى الالتزام العالي لدى الطلبة وأسرهم، ويعزز موثوقية مخرجات التقييم في دعم مسار إعداد الكفاءات الوطنية.

وأكدت الوزارة أن توجيهات قيادتنا الرشيدة تمثل الركيزة الأساسية التي تنطلق منها في أداء مهامها، مشددةً على مواصلة العمل بعزيمة ورؤية واضحة لإعداد جيل وطني مؤهل ومتمكن، يسهم في تعزيز أمن الوطن، وصون مكتسباته، واستدامة مسيرته التنموية.

وشهد تقييم الكفاءات الوطنية إقبالاً لافتاً من قبل الطلاب، حيث سجل اليوم الأول (15 أبريل) مشاركة 30% من المستهدفين، بينما قفزت النسبة في اليوم الثاني (16 أبريل) لتصل إلى 55%، ما يعكس وعي الشباب الإماراتي بأهمية هذه الخطوة في مسيرتهم الوطنية والمهنية.