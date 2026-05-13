بانة عمر عبدالله بطلة «تحدي القراءة العربي» في سورية

فازت الطالبة بانة عمر عبدالله بلقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته الـ10 على مستوى الجمهورية العربية السورية، في ختام تصفيات شارك فيها مليون و371 ألفاً و225 طالباً وطالبة، مثلوا 6331 مدرسة وتحت إشراف 10 آلاف و90 مشرفاً ومشرفة.

وجرى الإعلان عن فوز الطالبة بانة عمر عبدالله، من الصف السابع في مدرسة معضمية الشام، التابعة لمديرية التربية في ريف دمشق، باللقب، خلال الحفل الختامي للدورة الـ10 من تحدي القراءة العربي الذي شهدته العاصمة السورية دمشق، بحضور وزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير التربية والتعليم في الجمهورية العربية السورية، الدكتور محمد عبدالرحمن تركو، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي في الجمهورية العربية السورية، الدكتور مروان الحلبي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الجمهورية العربية السورية، هند قبوات، ووزير النقل في الجمهورية العربية السورية، الدكتور يعرب بدر، ووزير المالية في الجمهورية العربية السورية، محمد يسر برنية، وسفير دولة الإمارات لدى الجمهورية العربية السورية، حمد راشد علي بن علوان الحبسي، ورئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في الجمهورية العربية السورية، عامر العلي، ومدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الدكتور فوزان الخالدي، وعدد من المسؤولين والتربويين القائمين على مبادرة تحدي القراءة العربي والمهتمين بالشأن المعرفي والثقافي، وحشد من أولياء أمور الطلاب والطالبات المتنافسين.

كما جرى خلال الحفل تكريم آلاء ناصر شروخ من مديرية التربية في القنيطرة بلقب «المشرفة المتميزة»، والمدرسة الثانوية الشرعية الأولى للبنات من مديرية التربية في حلب لحصولها على لقب «المدرسة المتميزة»، في حين كان المركز الأول في فئة أصحاب الهمم من نصيب الطالب محمود عمران من الصف الخامس في معهد التربية الخاصة في حلب في ختام منافسات هذه الفئة التي شارك فيها 800 طالب وطالبة.

وإضافة إلى الطالبة بانة عمر عبدالله، الفائزة بلقب بطلة الدورة الـ10 من تحدي القراءة العربي على مستوى الجمهورية العربية السورية، ضمت قائمة الـ10 الأوائل كلاً من: وتين خالد المصري، من الصف الثاني في مدرسة دار الوحي الشريف، التابعة لمديرية التربية في درعا، وملاك حسين عبدالكريم، من الصف الخامس في مدرسة المأمون (حماة)، وماسة حسين صويري، من الصف الرابع في مدرسة دلال المغربي (حلب)، وتيم نادر خير بك، من الصف الـ10 في مدرسة آفاق المستقبل (اللاذقية)، وآنا فراس المغيزيل، من الصف الرابع في مدرسة سما الأشرفية (ريف دمشق)، ورفيف جمال عبداللطيف، من الصف الـ11 في مدرسة أم سلمة (إدلب)، وريماس عثمان، من الصف الـ10 في مدرسة سليمان بن عبدالملك (دمشق)، والوليد أحمد الشيخ أحمد من الصف الثالث الثانوي في مدرسة سيف الدولة (حلب).

وسجل تحدي القراءة العربي إنجازاً غير مسبوق، بوصول أعداد المشاركين في تصفيات دورته الـ10 إلى 40 مليوناً و286 ألفاً و428 طالباً وطالبة من 60 دولة، بينهم 74 ألفاً و62 طالباً وطالبة من أصحاب الهمم، بزيادة قدرها 24% عن الدورة التاسعة التي شهدت مشاركة 32.231 مليون طالب وطالبة من 50 دولة حول العالم، كما سجلت الدورة الـ10 مشاركة 138 ألفاً و426 مدرسة، و161 ألفاً و507 مشرفين ومشرفات.

نقلة نوعية

وبهذه المناسبة، قال الدكتور محمد عبدالرحمن تركو: «إن المشاركة السورية الواسعة في الدورة الـ10 من تحدي القراءة العربي، والتي تجاوزت 1.3 مليون طالب وطالبة بزيادة 135% عن الدورة الماضية التي شارك فيها 583 ألفاً و127 طالباً وطالبة، تعكس التزام المنظومة التعليمية بترسيخ ثقافة القراءة كركيزة أساسية في بناء الإنسان وتنمية الوعي والمعرفة لدى الأجيال الناشئة»، مشيراً إلى أن هذا الإقبال النوعي يجسد نجاح الجهود التربوية في تحويل القراءة إلى ممارسة يومية مستدامة وسلوك معرفي راسخ بين الطلبة. وأضاف: «تعكس هذه النتائج فاعلية البرامج والمبادرات التي تنفذها وزارة التربية والتعليم، والتي تستهدف تطوير مهارات الطلبة وتعزيز قدراتهم على التفكير النقدي والتحليل، بما يواكب متطلبات العصر ويسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة والإبداع في مختلف المجالات».

وقدم الدكتور محمد عبدالرحمن تركو، الشكر لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» على جهودها المتواصلة في إطلاق ودعم المبادرات المعرفية الرائدة، وفي مقدمتها تحدي القراءة العربي، الذي أسهم في إحداث نقلة نوعية في تعزيز ثقافة القراءة لدى الطلبة في العالم العربي، وفتح آفاق أوسع أمامهم لاكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم.

مشاركة متميزة

من جانبه، أعرب الدكتور فوزان الخالدي عن اعتزازه بالمستوى المتقدم الذي أظهره طلبة الجمهورية العربية السورية في تحدي القراءة العربي، مؤكداً أن هذه المشاركة المتميزة تعكس شغفاً حقيقياً بالقراءة وإصراراً على التميز المعرفي، وتجسد الأثر الإيجابي للمبادرة في ترسيخ ثقافة القراءة في العالم العربي.

وقال: «يواصل تحدي القراءة العربي أداء رسالته في بناء أجيال مؤمنة بقيمة العلم والمعرفة، وقادرة على صناعة التغيير الإيجابي في مجتمعاتها من خلال توفير منصة ملهمة لاكتشاف الطاقات وتنمية مهاراتها، وتعزيز حضور اللغة العربية كوعاء للعلم والإبداع»، مؤكداً أن المبادرة ماضية في تطوير برامجها للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الطلبة، انطلاقاً من رؤية تؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، وبأن القراءة هي المفتاح الأول لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً.

وهنأ الدكتور فوزان الخالدي، باسم فريق عمل مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» وتحدي القراءة العربي، جميع الفائزين في الدورة الـ10 على مستوى الجمهورية العربية السورية، مشيداً بجهودهم وتميزهم وإصرارهم على تحقيق التفوق، كما أكد أن هذا الإنجاز هو ثمرة تكامل الجهود بين الأسرة والمدرسة والمنظومة التعليمية، ودليل على نجاح المبادرة في تعزيز مكانة القراءة كقيمة محورية في بناء أجيال واعية ومبدعة.

ترسيخ عادة القراءة

يهدف تحدي القراءة العربي، الذي أطلق في دورته الأولى في العام الدراسي 2015 – 2016، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى ترسيخ القراءة والمطالعة والتحصيل العلمي والمعرفي ثقافة يومية في حياة الطلبة، وتعزيز مكانة اللغة العربية ودورها في نقل وإنتاج ونشر المعرفة والمشاركة في إثراء التقدم البشري ورفد الحضارة الإنسانية واستئناف مساهمة المنطقة فيها.

كما يهدف التحدي إلى تعزيز أهمية القراءة المعرفية في بناء مهارات التعلم الذاتي، وبناء المنظومة القيمية للنشء من خلال اطلاعهم على قيم وعادات ومعتقدات الثقافات الأخرى، وهو ما يرسخ مبادئ التسامح والتعايش وقبول الآخر، ويشجع الحوار والانفتاح الحضاري والإنساني.

الدكتور محمد تركو:

الدكتور فوزان الخالدي:

