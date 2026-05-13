الموارد البشرية لحكومة دبي تطلق الدورة الثانية من الجوائز البحثية

أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي الدورة الثانية من الجوائز البحثية 2026، تحت شعار «من البحث.. إلى القرار»، في مبادرة تعكس التزامها تعزيز دور البحث العلمي في تطوير منظومة العمل الحكومي، ودعم صناعة القرار القائم على البيانات والمعرفة.

وقال مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي: «تعكس الجوائز البحثية توجهاً يرسخ دور المعرفة والبحث العلمي في تطوير العمل الحكومي، باعتبارهما ركيزة أساسية لدعم صناعة القرار، وتطوير السياسات، وبناء بيئات عمل أكثر جاهزية وكفاءة وقدرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية».

وأضاف: «تمثل الدورة الثانية امتداداً لجهود ترسيخ منظومة بحثية تطبيقية تدعم تطوير السياسات الحكومية، وتعزز جاهزية الكوادر الوطنية، وتسهم في بناء نموذج عمل حكومي أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل».

وتضم قائمة الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المشاركة في المبادرة كلاً من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة السوربون - أبوظبي، وجامعة حمدان بن محمد الذكية، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وكلية الإمام مالك للشريعة والقانون، ومعهد روتشستر للتكنولوجيا - دبي.

وشهدت الدورة الأولى من الجوائز البحثية مشاركة 27 جهة حكومية وأكاديمية، وتقديم 70 بحثاً علمياً، بما يعكس تنامي الاهتمام بالأبحاث التطبيقية ودورها في دعم تطوير السياسات الحكومية، وتعزيز التكامل بين المعرفة والتطبيق في بيئة العمل الحكومي.