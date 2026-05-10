هيئة "المعرفة" بدبي: استئناف التعليم الحضوري في جميع المؤسسات التعليمية الخاصة اعتباراً من الغد

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي أنه بناءً على التحديثات الصادرة عن الجهات المختصة، تقرّر استئناف التعليم الحضوري في جميع المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي، اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026، وذلك بما يتماشى مع ضوابط وإجراءات السلامة الشاملة الصادرة عن الجهات المختصة، وبما يضمن توفير بيئة آمنة وداعمة لجميع الطلبة.

وأكدت الهيئة أن سلامة وجودة حياة الأطفال، والكوادر التعليمية والإدارية، والمجتمع، ستظل أولويةً قصوى لها في جميع الأوقات، وحثت الجميع على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنّب تداول المعلومات غير الموثوقة.