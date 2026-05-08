هيئة "المعرفة" بدبي: الأحد المقبل سيتم الإعلان عن نظام التعليم المعتمد للمدارس الخاصة للفترة المقبلة

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي أنه سيتم مساء يوم الأحد 10 مايو الجاري الإعلان عن نظام التعليم المعتمد للفترة المقبلة في جميع المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي، سواء كان التعليم حضورياً أو عن بُعد، وذلك بعد تقييم الأوضاع الراهنة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن سلامة المجتمع التعليمي واستمرارية العملية التعليمية.

وأكدت أنه سيتم إجراء الاختبارات حضورياً وفق الخطط المعتمدة، وذكرت أن الهيئة على ثقة في جاهزية المؤسسات التعليمية للانتقال بين أنماط التعليم المختلفة عند الحاجة.