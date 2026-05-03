4 ابتكارات ذكية من جامعة خليفة لتعزيز الإنتاج الزراعي

نجح باحثون من جامعة خليفة في تطوير أربعة ابتكارات ذكية لتعزيز الإنتاج الزراعي في الدولة، تغطي مجالات متنوعة في التكنولوجيا الزراعية الحديثة، الأول جهاز «تاتش رايب» أول جهاز في الإمارات مخصص لاختبار نضج الفاكهة، وقد حصل على براءة اختراع أميركية.

ويعتمد على مستشعر قابل للارتداء مُثبّت في الإبهام ومدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يتيح تقييم نضج الثمار ومستوى صلابتها مباشرة على الشجرة خلال ثوانٍ، دون إلحاق أي ضرر بالمحصول.

والثاني ابتكار «بولين ماتيك» ويوفر للمزارعين جهاز تلقيح يدوياً منخفض التكلفة، وقد صُمم ليُلائم محاصيل مثل الطماطم والفراولة والتوت الأزرق والخيار.

والثالث «بلانت إيه آي» وهو يُسهم في الكشف المبكر عن الأمراض داخل البيوت الزجاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي، بدقة تصل إلى 98.5%، كما يتميز بلوحة تحكم متكاملة تتيح مراقبة المرافق الزراعية في الزمن الفعلي.

والرابع ابتكار «إيريال ييلد» الذي يعتمد على تقنيات المسح باستخدام الطائرات المسيّرة، ويوظف الذكاء الاصطناعي لرصد نضج الثمار وتقديم تقديرات آلية لإنتاج المحاصيل، كما يزوّد لوحات التحكم الذكية في البيوت البلاستيكية ببيانات دقيقة، ما يمنح المزارعين رؤية شاملة ومتكاملة لحالة المحاصيل على امتداد مساحات زراعية واسعة.