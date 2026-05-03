جامعة الإمارات تحصل على اعتماد دولي لـ«العلوم السياسية» و«الحوكمة والسياسات العامة»

حصل برنامجا بكالوريوس الآداب في العلوم السياسية، وماجستير الآداب في الحوكمة والسياسات العامة، التابعان لقسم الحكومة والمجتمع في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، على الاعتماد الدولي من هيئة AQAS الألمانية، بما يعكس التزام الجامعة بتعزيز جودة برامجها الأكاديمية وفق أعلى المعايير العالمية.

ويؤكد الاعتماد استيفاء البرنامجين معايير الجودة والاعتماد الخاصة بـAQAS، وتوافقهما مع متطلبات ومعايير ضمان الجودة في منطقة التعليم العالي الأوروبية (ESG)، بما يعزز مكانة جامعة الإمارات العربية المتحدة كمؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية منافسة على المستوى الدولي.

واعتمد البرنامجان وفق قرار اللجنة الدائمة الصادر في فبراير الماضي، ويستمر سريان الاعتماد حتى مارس 2032.

وحصل برنامج ماجستير الحوكمة والسياسات العامة على اعتماد غير مشروط، فيما حصل برنامج بكالوريوس العلوم السياسية على الاعتماد وفق متطلبات الاعتماد من الهيئة.

وأكد عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، الدكتور محمد بن هويدن، أن هذا الإنجاز يمثل محطة مهمة في مسيرة الكلية نحو ترسيخ التميز الأكاديمي وتعزيز تنافسية برامجها التعليمية، مشيراً إلى أن الحصول على هذا الاعتماد يعكس جودة المخرجات التعليمية والبحثية، ويؤكد التزام الكلية بتقديم برامج أكاديمية متطورة تلبي احتياجات المجتمع وتواكب المتغيرات العالمية.