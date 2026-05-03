سؤال وجواب

تساءل طلبة يدرسون في جامعات خارج الدولة عن كيفية الاستفادة من خدمة الاعتراف التلقائي للمؤهلات الصادرة من خارج الدولة.

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاعتراف بمؤهل الطالب تلقائياً إذا كان مبتعثاً من جهة ضمن الجهات المدرجة لديها، أما إذا لم تكن ضمن هذه الجهات، فيمكنه تقديم خطاب الابتعاث الصادر عن الجهة المحلية المانحة للابتعاث بدلاً من تقرير التحقق من صحة المؤهل والمطلوب في خطوات الخدمة. ويُعَدّ التقرير وثيقة رسمية، تُثبت مطابقة المؤهلات للسياسات الوطنية والضوابط الأكاديمية والمهنية المعتمدة لدى الوزارة، بما يتوافق مع المعايير الدولية. ويمكن لطلبة وخريجي مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة الاستفادة من خدمة الاعتراف المُحدَّثة من خلال زيارة صفحة الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.