فتح باب التسجيل في برنامج «الخارجية» للبعثات الدراسية الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الخارجية فتح باب التسجيل في الدورة الجديدة من برنامجها للبعثات الدراسية، بدءاً من الجمعة المقبلة، الذي يصادف الأول من مايو، ويستمر حتى نهاية الشهر نفسه.

وأفادت الوزارة بأن رحلة الدبلوماسي الإماراتي تبدأ بالابتعاث والحصول على شهادة البكالوريوس، ثم الالتحاق بأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، والحصول على دبلوم الدراسات العليا المتخصص في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية، وأخيراً العمل في وزارة الخارجية والتعيين بعد استيفاء متطلبات التخرج.

وذكرت أن برنامجها للبعثات الدراسية يُقدّم فرصة فريدة للطلبة الإماراتيين المتفوقين لاستكمال مسيرتهم الأكاديمية، وتمثيل دولة الإمارات في مختلف المحافل الدبلوماسية الدولية.

وأكدت في مدونة رقمية عبر موقعها الإلكتروني، حول برنامجها للبعثات الدراسية، أن الاهتمام المتواصل بالشباب يأتي امتداداً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، التي ترتكز على تطوير منظومة تعليم عصرية تُلبّي طموحات الدولة وتستشرف متطلبات المستقبل، وتُلهم شباب الإمارات للإسهام في بناء وطن متقدم يقوم على المعرفة والتميّز، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالقول، إن تمكين الشباب والاستثمار فيهم وتأهيلهم بمهارات المستقبل وعلومه، ركن أساسي ضمن رؤية الإمارات التنموية الشاملة.

وذكرت أن برنامجها للبعثات الدراسية، الذي أطلقته أخيراً، يهدف إلى دعم وتمكين الكفاءات الوطنية الطموحة وتأهيل جيل دبلوماسي متنوع ومتكامل يمتلك فهماً عميقاً للثقافات المختلفة، وقدرة على التواصل والحوار معها، بما يُعزّز حضوره الفاعل على الساحة الدولية، ويُمكّنه من تمثيل دولة الإمارات بكفاءة واقتدار، والمشاركة في دوائر التأثير وصناعة القرار السياسي العالمي، والإسهام في تطوير سياستها الخارجية وترسيخ مكانتها الرائدة على مختلف الصعد.

ويوفّر البرنامج فرصاً تعليمية متميزة للطلبة الإماراتيين المتفوقين للدراسة في أكثر من 115 جامعة عالمية مرموقة، مصنّفة ضمن أفضل المؤسسات الأكاديمية على مستوى العالم، وذلك ضمن تسعة تخصصات تشمل الذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات، والعلاقات الدولية، والعلوم السياسية، والقانون الدولي، إضافة إلى التجارة الدولية، والاقتصاد، والأمن السيبراني، والدراسات الأمنية.

وأكدت اختيار هذه المسارات التعليمية بعناية لتلبية المتطلبات المتسارعة للدبلوماسية الإماراتية، ورفد السلك الدبلوماسي بجيل مؤهل قادر على صناعة المستقبل ومواكبة المتغيرات الدولية.

وذكرت الوزارة أن البرنامج يقوم في جوهره على إعداد قيادات دبلوماسية قادرة على التأثير والابتكار، عبر مسار متكامل يجمع بين التأهيل الأكاديمي والتدريب المهني، يبدأ بدراسة البكالوريوس في إحدى الجامعات العالمية المرموقة، ثم الانتقال إلى أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية للحصول على دبلوم الدراسات العليا المتخصص، ويُستكمل بالانخراط في العمل في وزارة الخارجية والتعيين ضمن السلك الدبلوماسي بعد استيفاء متطلبات التخرج.

وتسعى الوزارة، من خلال هذا المسار، إلى تمكين المبتعثين من الإسهام بفاعلية في تطوير السياسة الخارجية لدولة الإمارات، وتعزيز حضورها وتأثيرها الجيوسياسي على الساحة الدولية، بما يُرسّخ مكانتها ويُعزّز دورها في القضايا الإقليمية والدولية.

وذكرت أنه على مدار الأعوام الماضية استقطب برنامج وزارة الخارجية للبعثات الدراسية نخبة من الطلبة الإماراتيين الطموحين الذين خاضوا مسيرة أكاديمية وتدريبية متكاملة وثرية، مكّنتهم من اكتساب خبرات ومعارف دبلوماسية متقدمة، فأصبحوا ركيزة فاعلة في دعم مسيرة العمل الدبلوماسي لدولة الإمارات وتعزيز حضورها وتأثيرها في مختلف الصعد الإقليمية والدولية، ولاتزال رحلة البرنامج متواصلة حاملة معها طموحات أجيال جديدة من الدبلوماسيين الإماراتيين الذين يعتزّون بشرف تمثيل وطنهم في المحافل الدولية، ويسهمون بشكل فعّال في خدمة توجهاته الاستراتيجية، ودعم تطلعاته نحو تحقيق تنمية مستدامة وحياة أكثر ازدهاراً وتقدّماً للشعوب والمجتمعات كافة.

