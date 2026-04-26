جامعة الإمارات الأولى على مستوى الدولة

حققت جامعة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً أكاديمياً جديداً بتصدرها الجامعات على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وحصولها على المرتبة الثالثة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والـ55 على مستوى جامعات آسيا، وفقاً لتصنيف التايمز العالمي للجامعات الآسيوية لعام 2026، بما يعكس مكانتها مؤسسة وطنية تسهم في صناعة مستقبل التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وأكد المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، زكي أنور نسيبة، أن هذا الإنجاز يجسد المسيرة الراسخة التي تنتهجها الجامعة منذ تأسيسها، باعتبارها أول جامعة وطنية شاملة في الدولة، ورسالتها المستمرة في بناء الإنسان وصناعة المعرفة.

وقال إن تصدر جامعة الإمارات قائمة الجامعات على مستوى الدولة، وتقدمها ضمن أفضل الجامعات الآسيوية، يعكسان التزامها رسالتها الأكاديمية والوطنية، وحرصها على ترسيخ ثقافة التميز والابتكار والبحث العلمي، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار بالإنسان والمعرفة.

ويؤكد التصنيف التزام الجامعة تقديم تعليم أكاديمي وبحثي بمعايير عالمية، وتعزيز منظومة الابتكار، ودعم بيئة تعليمية متكاملة، تسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً، إلى جانب دورها الفاعل في خدمة المجتمع وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية دولة الإمارات المستقبلية.

ويعتمد تصنيف التايمز العالمي للجامعات الآسيوية على 18 مؤشراً دقيقاً للأداء، صُممت لتقديم مقارنات شاملة ومتوازنة بين الجامعات، وتحظى بثقة الطلبة والأكاديميين وقيادات الجامعات وقطاعات الصناعة والحكومات حول العالم.

وتُصنَّف هذه المؤشرات ضمن خمسة مجالات، تشمل: التعليم (بيئة التعلّم)، وبيئة البحث العلمي (عدد الأبحاث، والإنتاجية، والسمعة الأكاديمية)، وجودة البحث العلمي (تأثير الاستشهادات، وقوة البحث، والتميز البحثي، والتأثير العلمي)، والانفتاح الدولي (أعضاء الهيئة التدريسية، والطلبة، والتعاون البحثي الدولي)، إضافة إلى الصناعة (براءات الاختراع).