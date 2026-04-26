مركز «باحثي الإمارات» يحقق نمواً بحثياً بنسبة 18%

عقد مجلس أمناء مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، اجتماعاً بالتزامن مع الافتتاح الرسمي للمقر الجديد للمركز داخل حرم جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي.

وترأس الاجتماع رئيس مجلس أمناء المركز، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، بحضور رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي، الدكتور يوسف العساف، ونخبة من قيادات الجامعة وأعضاء المجلس. وناقش المجلس أبرز مؤشرات الأداء خلال العام 2025-2026، التي عكست نمواً ملحوظاً؛ حيث بلغ عدد الأوراق البحثية المنشورة 178 بحثاً جديداً، بنسبة نمو 18%، إلى جانب تحقيق 265 ألف مشاهدة واستشهاد علمي بنسبة زيادة 32%، مع انضمام 183 ألف باحث جديد خلال هذه المدة، ما يعزز من مكانة المركز مؤسسة بحثية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.

ويصدر المركز 15 مجلة علمية محكمة تغطي تخصصات متنوعة، ومفهرسة عبر أكثر من 13 ألفاً و400 مكتبة أكاديمية دولية، ما يعزز مكانته ضمن أبرز جهات النشر العلمي عالمياً.

ويعكف المركز على إنجاز ثلاث مجلات قيد المراجعة ضمن «Scopus» لعام 2026.