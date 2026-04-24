سفارة اليابان تُعلن فتح باب التقديم لمنحة "MEXT" للطلبة الإماراتيين

أعلنت سفارة اليابان في الدولة، عن فتح باب التقديم لمنحة (MEXT) لعام 2027، والتي تشمل مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، ويمكن للراغبين الاطلاع على تفاصيل شروط التقديم وإجراءاته عبر الموقع الإلكتروني الرسمي وحسابات التواصل الاجتماعي التابعة لسفارة اليابان.

وأكدت السفارة في بيان لها أن العلاقات التعليمية بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان تواصل نموها المتسارع، مدفوعة برؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز التبادل الأكاديمي وتنمية الكوادر البشرية.

وأشارت إلى أن الجامعات اليابانية تستقطب أعداداً متزايدة من الطلبة الإماراتيين في مختلف التخصصات، فيما يشهد المجتمع الإماراتي اهتماماً متنامياً باللغة والثقافة اليابانية، عبر برامج تعليمية في الجامعات والمدارس الثانوية، الأمر الذي يسهم في تعزيز التفاهم المتبادل بين البلدين.

وتدير وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا في اليابان برنامج المنح الدراسية (MEXT)، الذي يدعم الطلبة الإماراتيين منذ إطلاقه في الدولة عام 1990.

وتوجه أول طالب إماراتي إلى اليابان عام 1991، ليشكل البرنامج منذ ذلك الحين ركيزة مهمة في تعزيز الروابط الأكاديمية والثقافية والمهنية بين البلدين.