جولات ميدانية لمتابعة «التعليم الحضوري» بالمدارس الخاصة في دبي والشارقة

نفذت الجهات التعليمية في دبي والشارقة زيارات ميدانية على المدارس الخاصة، لمتابعة انتظام العملية التعليمية في اليوم الثاني من التعليم الحضوري.

فقد نفذت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي جولات تفقدية عقب استئناف التعليم الحضوري، ضمن زيارات ميدانية موسعة، برئاسة مدير عام الهيئة، عائشة ميران، وبمشاركة قيادات تنفيذية، حيث ركزت على تقييم جاهزية المدارس من مختلف الجوانب، بدءاً من البنية التحتية، وصولاً إلى كفاءة الأداء التعليمي داخل الصفوف، وحرص فريق الهيئة على التواصل المباشر مع الطلبة والمعلمين والإدارات المدرسية، مؤكداً أن جودة التعليم لا تقتصر على المرافق، بل تمتد إلى مستوى التفاعل، وكفاءة الكوادر، وجودة مخرجات التعلم، كما شملت الجولات مراجعة إجراءات الأمن والسلامة، وخطط الطوارئ، وآليات الإخلاء، لضمان بيئة تعليمية مستقرة وآمنة.

وخاطبت الهيئة المجتمع المدرسي وأولياء الأمور بـ10 لغات عبر منصاتها الرقمية، لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى مختلف الجنسيات في دبي، وتعزيز فهم مشترك للإجراءات والتعليمات، بما يدعم الشراكة بين المدرسة والأسرة.

وأكدت الهيئة أن هذه الجولات تأتي ضمن منظومة تطويرية متكاملة، تهدف إلى دعم المدارس، ورصد التحديات ميدانياً، والعمل على معالجتها، بما يسهم في الارتقاء المستمر بجودة التعليم، ويعكس التزام دبي بناء نموذج تعليمي مرن وتنافسي عالمياً.

وفي الشارقة، رافقت «الإمارات اليوم» جولة ميدانية لفريق هيئة الشارقة للتعليم الخاص، تزامناً مع عودة الطلبة لاستكمال الفصل الدراسي الثالث من العام الأكاديمي 2025-2026، حيث ترأست الجولة رئيسة الهيئة، الدكتورة محدثة الهاشمي، بمشاركة قيادات وإدارات مركزية، وركزت على التحقق من جاهزية المدارس، ومدى التزام الإجراءات المعتمدة، وتوافر معايير الأمن والسلامة، إلى جانب متابعة سير العملية التعليمية وانتظامها.

وشهدت المدارس أجواءً احتفالية عكست حماسة الطلبة للعودة الحضورية، حيث رفرف العلم الوطني في الساحات، وردد الطلبة النشيد الوطني بروح عالية من الانتماء، فيما بدت الفصول الدراسية نابضة بالنشاط والتفاعل، في مؤشر واضح على استعادة البيئة التعليمية لزخمها الطبيعي.

وأكدت الدكتورة محدثة الهاشمي، لـ«الإمارات اليوم»، أن هذه الجولات تعكس التزام الهيئة المستمر ضمانَ بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، مشيرة إلى أن المؤشرات الميدانية أظهرت مستويات جيدة من الجاهزية والانضباط، إلى جانب روح إيجابية لدى الطلبة، تعكس شغفهم بالتعلم.

وشدّدت على أن وتيرة المتابعة المستمرة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الجاهزية الاستباقية، ورصد التحديات والتعامل معها بكفاءة، بما يسهم في ترسيخ منظومة الجودة والاستدامة في القطاع التعليمي. كما أكدت أن الهيئة تعمل وفق رؤية واضحة تقوم على الشراكة مع المؤسسات التعليمية، لضمان تقديم تعليم نوعي ومستدام يلبي تطلعات المجتمع، مع استمرار تنفيذ زيارات ميدانية دورية، لدعم المدارس وتطبيق أفضل الممارسات، بما ينعكس إيجاباً على مخرجات التعليم ومستقبل الطلبة.

• «هيئة المعرفة» في دبي تخاطب المجتمع المدرسي والأهالي بـ10 لغات عبر منصاتها الرقمية.