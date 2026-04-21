طرق دبي تؤكد تعليمات ذراع التوقف للحافلات المدرسية

أكدت هيئة الطرق والمواصلات ضرورة اتباع سائقي المركبات تعليمات ذراع التوقف للحافلات المدرسية.

وقالت الهيئة في بيان عبر حسابها على منصة "إكس"، اليوم، إن على كافة مستخدمي الطرق اتباع تعليمات ذراع التوقف الخاص بالحافلات المدرسية لضمان سلامة الأطفال على متنها.

وأضافت أن على المركبات أن تبقى متوقفة حتى يعبر جميع الطلبة ويصلون إلى منطقة الأمان، وتسحب ذراع التوقف، وتنطفئ الأضواء الوامضة، مؤكدة أن أي مخالفة للتعليمات الخاصة بذراع التوقف تعرض المخالفين لغرامة مالية.

وبينت أن المركبات في الطرق غير المقسمة التي لا تحتوي جزيرة وسطية أو حاجز فاصل، الوقوف على مسافة 5 أمتار في الاتجاهين، أما في الطرق المقسمة يجب على المركبات التي تسير خلف الحافلة التوقف على مسافة 5 أمتار.