«هيئة المعرفة» تجوب مدارس دبي وتخاطب المجتمع التعليمي بـ10 لغات

كثّفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي زياراتها التفقدية للمدارس عقب استئناف التعليم الحضوري في مدارس دبي الخاصة، ضمن جولات ميدانية موسعة قادها فريق الهيئة برئاسة مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عائشة بن ميران، وبمشاركة مديري تنفيذيين في الهيئة، وذلك للاطمئنان على جاهزية المدارس وتعزيز جودة البيئة التعليمية.

جاهزية المدارس

وجاءت هذه الزيارات في إطار حرص الهيئة على متابعة التزام الطلبة والكوادر التعليمية بسير العملية التعليمية وفق المعايير المعتمدة، إلى جانب التأكد من تطبيق إجراءات الأمن والسلامة داخل الحرم المدرسي، ومدى جاهزية المدارس بما يضمن بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.

جودة المخرجات

وخلال الجولات، حرص فريق الهيئة على التواصل المباشر مع الطلبة والمعلمين والإدارات المدرسية، مؤكدين أن الجاهزية لا تقتصر على البنية التحتية، بل تمتد إلى كفاءة الأداء التعليمي ومستوى التفاعل داخل الصفوف، بما يعزز من جودة مخرجات التعلم.

تواصل شامل

وفي خطوة تعكس نهجاً تواصلياً شاملاً، خاطبت الهيئة المجتمع المدرسي والأهالي بـ10 لغات مختلفة عبر منصات التواصل الاجتماعي المعتمدة، لضمان وصول الرسائل التوعوية والإرشادية إلى مختلف الجنسيات في دبي، وترسيخ فهم مشترك للإجراءات والتعليمات المعتمدة.

جولات ميدانية

وأكدت الهيئة أن هذه الجولات الميدانية تمثل جزءاً من منظومة تطويرية تهدف إلى دعم المدارس وتعزيز الشراكة معها، والوقوف على التحديات بشكل مباشر، بما يسهم في الارتقاء المستمر بالقطاع التعليمي.

نموذج تعليمي

وتعكس هذه المبادرة التزام دبي بتطوير نموذج تعليمي مرن وشامل يواكب المتغيرات، ويضع سلامة الطلبة وجودة التعليم في صدارة الأولويات، مع الحفاظ على أعلى معايير التميز والتنافسية العالمية.