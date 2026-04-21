"الإمارات اليوم" ترافق فريق "الشارقة للتعليم الخاص" في جولة تفقدية على المدارس عقب عودة التعليم الحضوري

رافقت "الإمارات اليوم" فريق هيئة الشارقة للتعليم الخاص خلال جولة تفقدية ميدانية، تزامناً مع عودة الطلبة إلى التعليم الحضوري لاستكمال الفصل الدراسي الثالث من العام الأكاديمي 2025-2026، وذلك بهدف الاطمئنان على جاهزية المدارس، ومتابعة مدى الالتزام بالإجراءات المعتمدة، والتأكد من انتظام سير العملية التعليمية.

التحقق من الجاهزية

وترأست الجولة الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس الهيئة، بمشاركة المديرين التنفيذيين والإدارات المركزية وأعضاء فريق الاتصال المؤسسي، حيث ركزت الزيارة على التحقق من جاهزية المدارس، والامتثال للإجراءات، وتوافر وسائل الأمن والسلامة، إلى جانب متابعة سير العملية التعليمية ومدى التزام الطلبة والكوادر التربوية.

أجواء احتفالية

وشهدت المدارس التي شملتها الجولة أجواءً احتفالية لافتة، حيث رفرفت الأعلام الوطنية في الساحات، واصطف الطلبة مرددين النشيد الوطني بحماس، في مشهد عكس روح الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية. كما برزت حالة من النشاط والتفاعل الإيجابي داخل الفصول الدراسية، وسط أجواء من الحماس والسعادة بعودة الطلبة إلى الدوام الحضوري لاستكمال الفصل الدراسي، وهو ما انعكس على مشاركتهم الفاعلة وتفاعلهم مع الهيئات التدريسية.

العودة الحضورية

وقالت الدكتورة محدثة الهاشمي: "تعكس هذه الجولة التفقدية التزام الهيئة المستمر بمتابعة جاهزية المدارس، بالتزامن مع العودة إلى التعليم الحضوري، والتأكد من توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تواكب أعلى المعايير المعتمدة.”

التزام المدارس

وأضافت: "نحرص على التحقق من مدى التزام المدارس بالإجراءات والاشتراطات، خاصة ما يتعلق بمنظومة الأمن والسلامة، لضمان سلامة الطلبة والكوادر التعليمية واستقرار العملية التعليمية.”

موشرات إيجابية

وأشارت إلى أن: "المؤشرات التي رصدناها خلال الجولة تعكس مستوى جيداً من الجاهزية والانضباط داخل المدارس، إلى جانب الروح الإيجابية التي لمسناها لدى الطلبة، والتي تعكس شغفهم بالتعلم وحرصهم على الحضور المدرسي.”

وأكدت: "ستواصل الهيئة تنفيذ زيارات ميدانية دورية، بهدف تعزيز جودة التعليم، ودعم المدارس في تطبيق أفضل الممارسات، بما ينعكس إيجاباً على مخرجات العملية التعليمية.”

وتيرة المتابعة

وشدّدت الهاشمي على أن وتيرة المتابعة المستمرة تسهم في رفع مستوى الجاهزية الاستباقية لرصد التحديات والتعامل معها بكفاءة، كما تعزز ترسيخ منظومة الجودة والاستدامة، بما يكفل توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة تدعم مسيرة التعلم

وقالت: "نعمل وفق رؤية واضحة ترتكز على الشراكة مع المؤسسات التعليمية، لضمان تقديم تعليم نوعي ومستدام يلبي تطلعات المجتمع."