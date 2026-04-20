المدارس الخاصة في أبوظبي تستقبل الطلبة بإجراءات جديدة وروتين مختلف

استقبلت المدارس الخاصة في أبوظبي الطلبة اليوم، تزامنًا مع قرار استئناف التعليم الحضوري، حيث خُصصت الحصة الأولى للاطمئنان على سلامة الطلبة ودعمهم نفسيًا، فيما تم تعريف الطلبة خلال الحصة الثانية بإجراءات السلامة والتدريب على آليات التصرف عند صدور أي إنذار داخل المدرسة، بما يضمن جاهزيتهم ومعرفتهم بالإجراءات الواجب اتباعها، إلى جانب إعادة ترسيخ الروتين الدراسي اليومي.

وتفصيلًا، اعتمدت المدارس الخاصة في أبوظبي مجموعة من التحديثات على اليوم الدراسي وفق توجيهات دائرة التعليم والمعرفة، بهدف دعم العودة إلى التعليم الحضوري وتعزيز معايير الأمن والسلامة. وشملت هذه التحديثات توزيع أوقات الدوام بما يضمن تطبيق بروتوكولات السلامة، وتنظيم حصص التربية البدنية داخل القاعات الرياضية، إضافة إلى تخصيص فترات الاستراحة للطلبة داخل مباني المدرسة.

ونفذت المدارس 4 إجراءات ضمن التدابير الرئيسية للعودة إلى التعليم الحضوري، تضمنت: تخصيص مناطق آمنة في المدرسة، وتوحيد نظام تنبيه للطلبة، وتدريبًا شاملًا للموظفين، إضافة إلى تحديد مواعيد متداخلة لتنظيم حركة دخول وخروج الطلبة، حيث حددت المدارس مناطق داخلية آمنة لجميع المراحل الدراسية. تقع هذه المناطق بعيدًا عن الزجاج والنوافذ، وتتمتع بمتانة هيكلية عالية، ويمكن الوصول إليها في غضون دقيقة واحدة. ولضمان هدوء الطلبة ومنع أي حالة من الذعر، سيتم استخدام تعليمات شفهية هادئة للتنبيه والإنذار للانتقال إلى المناطق الآمنة.

وأكدت المدارس حصول جميع الموظفين على تدريب شامل، حيث خضع جميع أعضاء هيئة التدريس والإدارة والإشراف لتدريب كامل على بروتوكولات الطوارئ الجديدة، لضمان استعداد كل فرد من أفراد الفريق لقيادة الطلبة وطمأنتهم. كما تم تحديد مواعيد متداخلة لتنظيم الحركة، التزامًا بتوجيهات دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي التي تمنع التجمعات والتنقل العشوائي، إضافة إلى تحديث ساعات الدوام المدرسي وتحديد جدول زمني لمواعيد ومسارات دخول وانصراف كل صف دراسي.

كما قسمت المدارس اليوم الدراسي إلى أربع فترات زمنية، حيث تبدأ الفترة الأولى قبل الوصول إلى المدرسة، ويُتوقع من أولياء الأمور اتباع توجيهات المدرسة الرسمية بشأن مواعيد الحضور والزي والالتزام والعمليات المدرسية. وتكون الفترة الثانية خاصة بالوصول والتسليم لضمان دخول طلبة المدرسة في مواعيدهم المحددة عبر المداخل المخصصة، حيث يشرف طاقم المدرسة على دخول الطلاب إلى المبنى مباشرة. أما الفترة الثالثة فهي "اليوم الدراسي"، وتستمر خلالها الدروس كالمعتاد تحت إشراف طاقم المدرسة، وفي حال حدوث أي طارئ، يتبع الطلاب إجراءات السلامة الداخلية وفقًا للتوجيهات. وتأتي الفترة الرابعة "الانصراف والعودة إلى المنزل"، ويتم خلالها توجيه الطلبة إلى الحافلات المدرسية أو تسليمهم إلى أولياء أمورهم أو أوصيائهم بأمان وهدوء، مع ضرورة اتباع الإجراءات المعتمدة في حال صدور أي إنذار.