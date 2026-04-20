محمد بن راشد: نحن دولة لا تقف عن التعلم والتعليم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) على حسابه في منصة "إكس": ‏يستأنف أبناؤنا وبناتنا الطلبة اليوم الدراسة الحضورية في كافة جامعاتنا ومدارسنا.. بعد أن أثبتت منظومتنا التعليمية قدرتها الاستثنائية على استمراريتها الكاملة في ظل الظروف التي مرّت بها المنطقة".

وأضاف: "‏رسالتي إلى الطلبة والطالبات: نحن دولة لا تقف عند التحديات.. نحن دولة لا تقف عن التعلم والتعليم .. نحن دولة لا تقف مسيرتها ولا تتعطل تنميتها..

‏نحن دولة تراهن عليكم وتصنع مستقبلها بكم ومعكم ومن أجلكم".