سؤال وجواب

كيف نحصل على رسالة «لمن يهمه الأمر» تفيد اعتماد الجامعة والبرنامج الأكاديمي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الإمارات؟ (طلبة في الثانوية)

أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن الحصول على رسالة الاعتراف بالجامعة أو التخصص، متاح عبر موقعها الإلكتروني، من خلال خدمة شهادة «لمن يهمه الأمر - اعتماد مؤسسات التعليم العالي».

وشرحت أن هذه الخدمة تتيح للمتعاملين الحصول على شهادة «لمن يهمه الأمر»، التي تفيد باعتماد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، وبرامجها الأكاديمية، في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن الخدمة تستلزم تسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية، وسيتم إصدار الشهادة فوراً، بعد تلقي الطالب إشعاراً عبر البريد الإلكتروني.