براءة اختراع عالمية لمبيد حيوي إماراتي يعزز استدامة الزراعة في البيئات الجافة

حصل فريق بحثي من كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة الإمارات العربية المتحدة على براءة اختراع عالمية من الولايات المتحدة الأميركية، لمبيد حيوي مبتكر مقاوم للحرارة في البيئات الجافة، حيث نجح الفريق في إنتاج بروتينات من النباتات معاد تركيبها يتم دمجها مع المبيدات الحيوية، تمنح استقراراً أعلى في الظروف الحرارية المرتفعة، ما يضمن فعالية متواصلة في مكافحة الآفات في البيئات التي تفشل فيها المبيدات التقليدية.

وطور الفريق البحثي بقيادة الدكتور خالد المصمودي، ومشاركة الطالب مغير عبدالعزيز، تركيبة تتميز بقدرتها على تعزيز مقاومة الحرارة، ما يتيح بقاء المبيد فعالاً حتى 42 درجة مئوية، وهو تقدم مهم للزراعة في المناطق شديدة الحرارة.

ويكتسب الابتكار أهمية خاصة في الإمارات والمنطقة، حيث تشكل درجات الحرارة المرتفعة وشح المياه تحدياً للزراعة التقليدية. ويمنح المبيد الحيوي المقاوم للحرارة المزارعين أداة مستدامة لحماية المحاصيل وتقليل الاعتماد على المبيدات الكيميائية، ويكفل الأمن الغذائي بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.

وقال الدكتور خالد المصمودي: «يعكس الإنجاز التزام الجامعة بتطوير حلول للتحديات الزراعية. ومن خلال ابتكار تقنيات قادرة على التكيف مع المناخ، نسهم في دعم الممارسات الزراعية المستدامة وتعزيز مكانة الدولة في استدامة الغذاء».