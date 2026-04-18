"المعرفة والتنمية البشرية بدبي": استئناف تشغيل الحافلات بالمؤسسات التعليمية الخاصة اعتباراً من الاثنين

قالت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي إنه في ضوء التقييم الصادر عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، تقرَّر استئناف تشغيل خدمات الحافلات اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 20 أبريل 2026 في المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي، وذلك بما يتماشى مع بروتوكولات السلامة المعتمدة.

وأضافت عبر حسابها على منصة "إكس": "يأتي هذا القرار امتداداً لنهج التقييم المستمر الذي تتبعه الدولة خلال هذه المرحلة، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية وسلامة الطلبة وكفاءة الخدمات المقدمة".

وتابعت: "ستواصل الجهات المختصة متابعة الأوضاع وتقييمها بشكل دوري، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواكبة المستجدات، بما يحافظ على أعلى مستويات الجاهزية والاستقرار".

وأكدت: "تظل سلامة وجودة حياة الأطفال والكوادر التعليمية والإدارية والمجتمع أولوية قصوى في جميع الأوقات".

ودعت إلى متابعة التحديثات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، والالتزام بإجراءات السلامة.