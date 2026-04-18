الشارقة للتعليم الخاص تعلن استئناف تشغيل حافلات نقل الطلبة اعتباراً من الاثنين

أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص استئناف تشغيل الحافلات لنقل الطلبة في المؤسسات التعليمية بإمارة الشارقة اعتباراً من يوم الاثنين 20 أبريل 2026.

وقالت الهيئة في تدوينة عبر حسابها على منصة "إكس" إن القرار اتخذ في ضوء التقييم الصادر من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات وبالتنسيق مع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة الشارقة ووزارة التربية والتعليم.