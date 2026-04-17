"أميركية الشارقة": استمرار التعليم عن بعد للفصل الربيعي وعودة الموظفين وأعضاء هيئة التدريس للجامعة في 20 أبريل

أعلنت الجامعة الأميركية في الشارقة عودة أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين إلى العمل من الحرم الجامعي اعتباراً من 20 أبريل، على أن تبقى المحاضرات وتسليم الواجبات للطلبة عن بعد طوال الفصل الربيعي.

وذكرت أنه سيتم توفير المرونة في العمل للموظفين وأعضاء هيئة التدريس عند الحاجة.

وبينت أن المكتبة والمرافق داخل الجامعة سوف تكون مفتوحة مع إمكانية دخول محدودة، مشيرة إلى أن العيادة الجامعية متاحة للحالات الطارئة فقط، مع توفير خدمات الإرشاد النفسي عبر الإنترنت خلال ساعات العمل.

ولفتت إلى أن عمليات الجامعة مستمرة وفقاً للتوجيهات الصادرة عن السلطات في الدولة.