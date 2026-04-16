بسبب إيقاف الحافلات.. مدارس خاصة في أبوظبي تتيح استمرار التعلم عن بُعد للطلبة غير القادرين على الحضور

عقدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي اليوم اجتماعاً مع مديري المدارس الخاصة العاملة في الإمارة لتوضيح المتطلبات والمسؤوليات اللازمة لإعادة الافتتاح.

وقالت إدارات مدارس لـ "الإمارات اليوم"، إنه تقرر، خلال الاجتماع، تعطيل حصص التعلم عن بُعد غداً (الجمعة)، وذلك حتى يتمكن الكادر التعليمي من البدء في تلبية متطلبات العودة التدريجية إلى المدرسة، فيما منحت مدارس خاصة الطلبة خيار العودة إلى التعليم الحضوري أو استمرار التعلم عن بُعد وفقاً لظروفهم الأسرية، عقب قرار إيقاف خدمة الحافلات المدرسية.

وتفصيلاً، تلقى ذوو طلبة مدارس خاصة في أبوظبي رسائل من مدارس أبنائهم أبلغتهم فيها بأنه سيتم إعادة فتح المدرسة من يوم الاثنين المقبل 20 أبريل لمن يرغب من الأسر في حضور أبنائهم بشكل حضوري، كما يمكن للأسر اختيار التعلم عن بُعد (أونلاين) لأبنائهم من FS1 حتى الصف العاشر في حال تفضيل بقائهم في المنزل.

فيما أبلغت مدارس خاصة ذوي الطلبة بإرجاء قرار العودة إلى التعليم الحضوري حتى يوم السبت 18 إبريل، وطالبتهم بتعبئة استبيان قبل التاسعة من صباح غدٍ الجمعة لتحديد ما إذا كانوا يرغبون في استمرار التعلم عن بُعد خلال الفترة الحالية أم العودة لنظام التعليم الحضوري، مشيرة إلى أنه سيسمح بتطبيق نمط تعليمي واحد لكل فصل دراسي لدعم استمرارية التعليم مع إعطاء الأولوية لسلامة الطلبة والموظفين.

وتضمن الاستبيان مطالبة ذوي الطلبة بتحديد تفضيلهم الحالي لنمط تعلم طفلهم، مع مراعاة أن الحافلات المدرسية غير مسموح بتشغيلها حالياً، وذلك عبر الاختيار بين التعلم الحضوري في المدرسة أو التعلم عن بُعد من المنزل، وذلك في حال حصول المدرسة على موافقة دائرة التعليم والمعرفة بإعادة الفتح، مشددة على أهمية تعبئة الاستبيان وتحديد خيارات التعلم الأنسب للطفل، حيث سيترتب عليها تقسيم الصفوف وتوزيع الموظفين والجداول الدراسية وأساليب التعلم وإجراءات السلامة والترتيبات التشغيلية.

كما أتاحت المدارس استمرار خيار التعلم عن بُعد للطلبة المتواجدين خارج الدولة والذين سبق تسجيل تواجدهم بالخارج لتنظيم عملية حصولهم على حصص التعليم المباشر وفقاً لفروق التوقيت الزمني بين الدول.