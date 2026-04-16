"التربية": تأجيل تشغيل الحافلات المدرسية في الحضانات والمدارس الحكومية والخاصة في الدولة

أعلنت وزارة التربية والتعليم تأجيل تشغيل الحافلات المدرسية في جميع الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة في الدولة خلال المرحلة الحالية، وذلك ضمن الترتيبات التنظيمية المصاحبة لاستئناف التعليم الحضوري.

وقالت الوزارة أن القرار يأتي لإتاحة استكمال الجاهزية التشغيلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك الجهات المختصة بالنقل والبلديات، لضمان جاهزية الخدمة وفق أعلى معايير السلامة.

ويأتي ذلك في إطار التنسيق المستمر لضمان انسيابية تشغيل خدمات النقل المدرسي بما يتوافق مع متطلبات السلامة والتنظيم التشغيلي في مختلف إمارات الدولة.

وسيخضع هذا الإجراء للمراجعة الأسبوعية بالتنسيق مع الجهات المختصة، على أن يتم الإعلان عن أي مستجدات تتعلق باستئناف تشغيل الحافلات المدرسية عبر القنوات الرسمية المعتمدة.