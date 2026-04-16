المرشد الطلابي بالمدارس الخاصة.. كلمة السر في احتواء عثرات الطلبة التعليمية

أكد تربويون ومتخصصون لـ«الإمارات اليوم» أن المرشد الطلابي في المدارس الخاصة يشكّل «كلمة السر» في احتواء عثرات الطلبة بمختلف أنماط التعليم، معتبرين أنه مستشار استراتيجي يحمل على عاتقه ست مهام أساسية، جعلته ركيزة فاعلة في دعم الطلبة، وتشمل: المتابعة اليومية للأداء الأكاديمي، والتدخل السريع عند التعثر، وتنظيم الجداول وإدارة الوقت، والتنسيق مع الأسرة والمعلمين، وتعزيز مهارات التعلّم الرقمي، والتخطيط للمستقبل الأكاديمي.

وتفصيلاً، أكّد ولي أمر طالب في المرحلة الثانوية، إيهاب زيادة، أن المرشد الطلابي لعب دوراً محورياً في مساعدة ابنه على تجاوز مرحلة من التعثر خلال التعلّم عن بُعد، بعد تراجُع التزامه بالحضور الافتراضي وانخفاض مستواه في بعض المواد، وأوضح أن المرشد بادر فور ملاحظته المشكلة بالتواصل مع الأسرة، وعقد اجتماعاً مع المعلمين ووضع خطة متابعة دقيقة، ما أسهم خلال فترة قصيرة في استعادة انتظامه وتحسن مستواه الأكاديمي، وأشار إلى أن قيمة المرشد الطلابي لا تقتصر على متابعة التحصيل الدراسي، بل تمتد لتشكل دعماً حقيقياً للأسرة في مواجهة أي تعثر مفاجئ.

مؤشرات تراجع

بدوره روى المرشد الطلابي في إحدى المدارس الخاصة، سامح سليمان، تجربة طالب في الصف التاسع ظهرت عليه مؤشرات تراجُع واضحة في الحضور والمشاركة وتسليم الواجبات أثناء الحصص عن بُعد. وبعد متابعة الحالة تبيَّن أن المشكلة ترتبط بضعف مهارات تنظيم الوقت وصعوبة التعامل مع المنصات التعليمية، ما استدعى إعداد خطة دعم فردية تضمنت جلسات متابعة أسبوعية وتنسيقاً مباشراً مع الأسرة والمعلمين، الأمر الذي مكّن الطالب خلال أسابيع قليلة من استعادة انتظامه الدراسي والانتقال من مرحلة التعثر إلى التفوق.

من جانبها، أوضحت المرشدة الطلابية بإحدى المدارس الخاصة في دبي، سميحة عبدالوهاب، أن دور المرشد الطلابي بات أكثر اتساعاً مع تنوع أنماط التعليم، فلم يعد مقتصراً على بيئة دراسية واحدة، بل أصبح يمتد ليواكب احتياجات الطلبة في التعليم الحضوري المباشر، والتعلّم عن بُعد، والتعليم الهجين، بما يضمن استمرارية الدعم الأكاديمي والنفسي في مختلف البيئات التعليمية.

وأضافت: «في (التعليم الحضوري) يركّز المرشد على المتابعة الميدانية المباشرة لسلوك الطلبة وتفاعلهم داخل الصفوف، بينما يتولى في (التعلّم عن بُعد) مراقبة الالتزام الرقمي والحضور عبر المنصات التعليمية، أما في (التعليم الهجين) فينسّق بين البيئتين لضمان استمرارية الدعم الأكاديمي والنفسي دون انقطاع».

وقالت: «إن فاعلية المرشد الطلابي تستند إلى منظومة متكاملة من ست مسؤوليات أساسية، تبدأ بالمتابعة اليومية للأداء الأكاديمي، حيث يرصد حضور الطلبة داخل الصفوف أو عبر الحصص الافتراضية، ويتابع التزامهم بالواجبات والاختبارات، مع تحليل مؤشرات التراجع الدراسي مبكراً قبل تفاقمها. وعند ظهور أي بوادر ضعف يتدخل سريعاً بوضع خطط دعم فردية، تتضمن حلولاً علاجية تتناسب مع احتياجات كل طالب وفق حالته التعليمية».

وتابعت: «إن من بين الأدوار المحورية أيضاً مساعدة الطلبة على تنظيم جداولهم الدراسية وتطوير مهارات إدارة الوقت، بما يحقق التوازن بين الدراسة والأنشطة اليومية، إلى جانب قيامه بدور حلقة الوصل المستمرة بين المدرسة والمنزل، عبر تنسيق دائم مع أولياء الأمور والمعلمين لمتابعة تقدم الطالب ومعالجة أي تحديات طارئة».

تصحيح المسار الدراسي

وقال تربويون ومعلمون لـ«الإمارات اليوم»: «خلف كل طالب ينجح في تجاوز تحديات التعلّم، يقف مرشد طلابي يرصد حضوره، يتابع تعثره، ويتدخل في التوقيت المناسب لتصحيح مساره الدراسي قبل تفاقم المشكلات».

وأكدت التربوية نورا المهيري أن الدور الحديث للمرشد الطلابي في ظل تنوع أنماط التعليم لم يعد يقتصر على معالجة المشكلات بعد وقوعها، بل أصبح دوراً وقائياً واستباقياً، يقوم على تحليل سلوك الطالب، وفهم احتياجاته النفسية والأكاديمية، والتدخل المبكر قبل تفاقم التعثر، ما يعزز مكانته مستشاراً استراتيجياً داخل المدرسة. وأشارت إلى أن المهام الست الأساسية التي يضطلع بها المرشد - مثل الدعم النفسي، والإرشاد الأكاديمي، والتواصل مع الأسرة، وبناء الخطط العلاجية - تشكّل منظومة متكاملة لا يمكن فصل عناصرها، إذ يعتمد نجاحه على قدرته في الربط بينها ضمن رؤية شمولية للطالب.

وأضافت أن فاعلية المرشد الطلابي ترتبط بثلاثة عوامل رئيسة، أبرزها: تمكينه مؤسسياً داخل المدرسة ومنحه الصلاحيات الكافية، وتأهيله المستمر لمواكبة التغيرات النفسية والتقنية لدى الطلبة، إلى جانب تكامل الأدوار بينه وبين المعلمين وأولياء الأمور، وأكدت أن الاستثمار في المرشد الطلابي يُعد استثماراً مباشراً في جودة مخرجات التعليم، كونه يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة التعثر الدراسي، وخط الدعم الأهم في بناء شخصية الطالب المتوازنة والقادرة على النجاح

وقالت مديرة مدرسة البصائر، ريم محمود، إن الإدارة المدرسية تعتمد بشكل كبير على المرشد الطلابي باعتباره أحد أهم ركائز منظومة الدعم داخل المدرسة، خصوصاً في التعامل مع حالات التعثر الأكاديمي والسلوكي، وتعزيز استقرار الطلبة في مختلف أنماط التعليم.

وأضافت أن دور المرشد الطلابي لا يقتصر على المتابعة الفردية للطلبة، بل يمتد ليكون جزءاً من منظومة العمل الإداري والتربوي داخل المدرسة، حيث يشارك في رصد مؤشرات الأداء الأكاديمي، وتحليل بيانات التحصيل الدراسي، ورفع تقارير دورية للإدارة تساعد في اتخاذ قرارات تربوية دقيقة وسريعة.

وأوضحت أن الإدارة المدرسية تعتمد عليه أيضاً في تنمية مهارات الطلبة، من خلال برامج الإرشاد والتوجيه، وبناء خطط دعم فردية وجماعية تسهم في معالجة التعثرات مبكراً، سواء في التعليم الحضوري أو عن بُعد أو الهجين، بما يضمن استمرارية التعلم دون انقطاع.

وأكدت أن هذا التكامل بين الإدارة المدرسية والمرشد الطلابي يشكل شبكة دعم متكاملة، تحافظ على الاستقرار الأكاديمي والنفسي للطالب، وتُسهم في تعزيز قدرته على التكيف مع متغيرات العملية التعليمية وتحقيق التقدم والتفوق المستدام.

خلف الشاشة

وقالت التربوية منى الأحمدي: «في التعلّم عن بُعد قد يختفي الطالب خلف الشاشة دون أن يلاحظ أحد تراجعه، لكن المرشد الطلابي يمثل العين التي ترصد هذا التراجع مبكراً، وتتدخل قبل أن يتحول إلى مشكلة حقيقية».

وأوضحت أن دور المرشد لا يقتصر على المتابعة فقط، بل يمتد إلى تقديم دعم مباشر للطلبة يبدأ من تنظيم الجدول الدراسي، وتقديم إرشادات حول أساليب المذاكرة الفعّالة، وصولاً إلى توجيههم نحو أفضل طرق الاستفادة من الموارد الرقمية، وتحفيزهم على المشاركة في الأنشطة الافتراضية، بما يعزز تجربة تعليمية أكثر تفاعلاً وشمولاً.

الرصد المبكر

وقالت معلمة اللغة العربية في إحدى المدارس الخاصة، إلهام بكر، إن التعاون بين المعلم والمرشد الطلابي يمثل خط الدفاع الأول لضمان استقرار الطالب أكاديمياً واجتماعياً ونفسياً، حيث يبدأ التعاون من الرصد المبكر لأي تغير في مستوى الطالب أو سلوكه داخل الصف، سواء في التعليم الحضوري أو عن بُعد أو الهجين.

وأضافت أن المعلم يزوّد المرشد بملاحظاته حول تراجع التحصيل أو ضعف المشاركة أو تغير السلوك، ليقوم بدراسة الحالة ووضع خطة تدخل بالتنسيق مع المعلمين والتواصل مع الأسرة عند الحاجة، مشيرة إلى أن الاجتماعات الدورية بين الطرفين تسهم في توحيد الجهود وتبادل المعلومات، بما يضمن معالجة التعثرات مبكراً قبل تفاقمها.

وأوضحت أن التكامل لا يقتصر على الجانب الأكاديمي فقط، بل يشمل أيضاً متابعة الحالة النفسية والاجتماعية للطالب، خصوصاً في المراحل الانتقالية أو عند تغير أنماط التعلم، مؤكدة أن نجاح الطالب في تجاوز أزماته غالباً ما يكون نتيجة مباشرة لهذا التنسيق المستمر بين المعلم والمرشد الطلابي.

دور تشخيصي ووقائي

وقالت المستشارة النفسية والأسرية، هيام أبومشعل لـ«الإمارات اليوم»: «إن أنماط التعليم المختلفة جعلت المرشد الطلابي محورياً في رصد مؤشرات التعثر مبكراً لدى بعض الطلبة، لذلك لم يعد دور المرشد الطلابي في البيئات التعليمية الحديثة تربوياً تقليدياً، بل أصبح دوراً تشخيصياً وقائياً وعلاجياً في آنٍ واحد، يرتبط بشكل مباشر بالصحة النفسية والاستقرار الأسري للطالب».

وأوضحت أن أنماط التعليم المختلفة، سواء الحضوري أو عن بُعد أو الهجين، أفرزت تحديات لدى الطلبة، أبرزها تشتت الانتباه، ضعف الدافعية، وضغط المتطلبات الرقمية، ما يجعل المرشد الطلابي محورياً في رصد مؤشرات التعثر مبكراً قبل تفاقمها.

وأضافت أنه يعمل كحلقة وصل بين المدرسة والأسرة، محللاً السلوك الدراسي في سياقه الكامل، من خلال متابعة التفاعل، والاستجابة للضغوط، ومهارات التنظيم الذاتي، وليس فقط الأداء الأكاديمي.

وأكدت أن التدخل الفعّال يقوم على خطة دعم تدريجية تبدأ باحتواء القلق الأكاديمي، ثم تنظيم العادات الدراسية، وصولاً إلى تعزيز التكيف النفسي والاجتماعي، بما يضمن استقرار الطالب واستمرارية تعلمه بكفاءة أعلى.

وقدمت مشعل عدداً من التوصيات، أبرزها تعزيز تدريب المرشدين الطلابيين في مهارات الصحة النفسية والكشف المبكر عن الاضطرابات السلوكية، وتفعيل شراكة أعمق بين المدرسة والأسرة، إلى جانب تطوير أنظمة متابعة رقمية لرصد مؤشرات التعثر مبكراً، كما أوصت بتقليص الفجوة بين الدعم النفسي والأكاديمي عبر فرق عمل تكاملية تضمن معالجة شاملة، تعزز استقرار الطلبة التعليمي والنفسي.

مسؤولية يومية

قال تربويون ومتخصصون لـ«الإمارات اليوم» إن المرشد الطلابي في مدارس خاصة يتابع ما بين 300 و350 طالباً، ما يضاعف حجم المسؤولية اليومية الملقاة على عاتقه، خصوصاً في أنظمة التعلّم عن بُعد التي تتطلب متابعة دقيقة ومستمرة للحضور والتفاعل والتحصيل الأكاديمي.

وأضافوا أن هذا العدد الكبير يعكس تحدياً مباشراً أمام جودة الدعم الفردي، ويؤكد الحاجة إلى تعزيز أعداد المرشدين داخل المدارس، بما يضمن تقديم متابعة أكثر تخصصاً وفاعلية لكل طالب على حدة.