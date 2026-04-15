"الشّارقة للتّعليم الخاص" تعلن جاهزيّة الحضانات لاستقبال الأطفال اعتباراً من غدٍ

أعلنت هيئة الشّارقة للتّعليم الخاص، استناداً إلى قرار مجلس التّعليم والتنمية البشريّة والمجتمع، عن جاهزيّة الحضانات الواقعة في المقار الحكوميّة والمباني التجاريّة بإمارة الشّارقة لاستقبال الأطفال اعتباراً من غدٍ الخميس 16 أبريل 2026، بشرط استكمال الكادر الإداري والتعليمي في الحضانات للتدريب على بروتوكول الطوارئ والأزمات، وذلك لضمان عودة الأطفال لبيئة آمنة وداعمة.