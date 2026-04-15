"الشّارقة للتّعليم الخاص" تعلن عودة الكادر الإداري والتعليمي للمدارس والحضانات اليوم الأربعاء

أعلنت هيئة الشّارقة للتّعليم الخاص عودة الكادر الإداري والتعليمي للمدارس والحضانات اليوم الأربعاء.

وأكدت الهيئة أن الإعلان يأتي استناداً إلى قرار مجلس التّعليم والتّنمية البشريّة والمجتمع، عن بدء دوام الكادر الإداري والتّعليمي حضورياً في المدارس الخاصّة والحضانات بإمارة الشّارقة اعتباراً من الأربعاء 15 إبريل 2026.

كما أكدت الهيئة أن ذلك للتّأكد من جاهزيّتها والتّدريب على بروتوكول الطوارئ والأزمات.