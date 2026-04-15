غداً بدء العودة الحضورية التدريجية لمراكز الطفولة المبكرة في دبي

اعتمدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي خطة العودة التدريجية للتعليم الحضوري في مراكز الطفولة المبكرة الخاصة، بدءاً من الغد، وذلك استناداً إلى المستجدات الصادرة عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.

وأوضحت الهيئة، عبر منصاتها الرقمية التابعة لها، أن القرار يشمل في مرحلته الأولى، المراكز الواقعة في المقار الحكومية والمباني التجارية، على أن يتم ذلك بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة، بما يتوافق مع الضوابط والإجراءات الاحترازية المعتمدة، لضمان سلامة الأطفال وكل العاملين في القطاع التعليمي.

وأفادت الهيئة بأن هذا التوجه يأتي بناء على التحديثات الصادرة عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز جودة الحياة التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية داعمة، توازن بين استمرارية التعلم والحفاظ على الصحة العامة.

وأكدت الهيئة أن سلامة الأطفال، إلى جانب الكوادر التعليمية والإدارية والمجتمع، تُمثّل أولوية قصوى، مشددة على أهمية التزام جميع المراكز بالإجراءات الوقائية المعتمدة، بما يُسهم في تحقيق عودة آمنة ومستدامة.

وأكدت أن هذه الخطوة تمثّل تقدّماً مهماً في دعم مسيرة التعلم لدى صغار السن، وتلبية احتياجاتهم التعليمية والنمائية، إلى جانب تعزيز استقرار الأسر في دبي.

وشددت الهيئة على أن صحة وسلامة الأطفال، وكذلك الكوادر التعليمية والإدارية، ستظل في مقدمة الأولويات، مع استمرار تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة داخل المؤسسات التعليمية، ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات الحديثة التي تستهدف تنظيم العودة التدريجية للتعليم الحضوري، بما يُحقق التوازن بين استمرارية العملية التعليمية، وضمان سلامة المجتمع.