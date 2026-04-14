«المعرفة والتنمية البشرية بدبي»: عودة تدريجية لمراكز الطفولة المبكرة الخاصة إلى التعليم الحضوري الخميس المقبل

أفادت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أنه بناءً على التحديثات الصادرة عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، تقررت العودة التدريجية لمراكز الطفولة المبكرة الخاصة في دبي إلى التعليم الحضوري، بدءاً من المراكز الواقعة في المقار الحكومية والمباني التجارية، اعتباراً من يوم الخميس 16 أبريل 2026، وذلك شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة، وبما يتماشى مع ضوابط وإجراءات السلامة الشاملة، لضمان عودة الأطفال إلى بيئة آمنة وداعمة.

وأكدت الهيئة أن سلامة وجودة حياة الأطفال، إلى جانب الكوادر التعليمية والإدارية والمجتمع، تبقى أولوية قصوى في جميع الأوقات، داعيةً الجميع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول أي معلومات غير موثوقة.