"التعليم والتنمية البشرية": إعادة تشغيل الحضانات تدريجياً اعتباراً من الأسبوع الحالي

أعلن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع عن جاهزية المؤسسات التعليمية تمهيداً للعودة التدريجية للتعليم الحضوري.

وقال المجلس إنه سيتم إعادة تشغيل الحضانات تدريجياً اعتباراً من الأسبوع الحالي، بدءاً بالحضانات في مقار الجهات الحكومية والمباني التجارية، مع تمكين الحضانات الأخرى من تقديم خدمات الرعاية المنزلية وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن المستجدات المتعلقة باستئناف التعليم الحضوري أو عن بعد في المؤسسات التعليمية عبر القنوات الرسمية المعتمدة لوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غداً، بما يضمن وضوع المعلومات ودقتها للأسر والمجتمع التعليمي.

وبين انه سيتم إجراء برامج شاملة لتأهيل مباني المؤسسات التعليمية وتدريب الكوادر في الحضانات والمدارس ومؤسسات التعليم العالي، تمهيداً للعودة التدريجية للتعليم الحضوري، وفق ما تقدره الجهات المختصة.

ولفت إلى تنظيم زيارات ميدانية تقييمية للمؤسسات التعليمية من قبل الوزارات والجهات التعليمية المحلية للتأكد من الجاهزية الكاملة.

وأكد تطوير إرشادات واضحة تضمن الجاهزية للانتقال بين أنماط التعليم عند الحاجة، بما يكفل استمرارية العملية التعليمية بسلاسة وفق آليات مرنة تواكب المستجدات.