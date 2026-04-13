«مداد» مبادرة جديدة لاستقطاب المواطنين والمقيمين للعمل بالتدريس في المدارس الخاصة بأبوظبي

أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، مبادرة "مداد"، وهو برنامج تدريبي يهدف إلى إتاحة مسار مرن للالتحاق بمهنة التدريس، من خلال تزويد المشاركين بالمهارات الأساسية التي تمكّنهم من بدء مسيرتهم المهنية، وتأتي المبادرة امتداداً لجهود الدائرة لتعزيز جودة التعليم في المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في أبوظبي، من خلال توسيع قاعدة الكفاءات التعليمية وتنويعها، واستقطاب أفراد يمتلكون خبرات متنوعة وفهماً عميقاً لقيم المجتمع الإماراتي.

يبدأ البرنامج بمرحلة تدريبية مكثفة تمتد لأربعة أسابيع، وفق نموذج مرن يتيح التعلم الذاتي، بما يوفّر فرصة عملية للراغبين في الالتحاق بمهنة التدريس وفق مسار يتناسب مع احتياجاتهم. ويستهدف البرنامج المواطنين الإماراتيين والمقيمين بالدولة منذ فترة طويلة ممن يمتلكون معرفة وفهماً عميقاً لثقافة وقيم دولة الإمارات والساعيين إلى الإسهام في العملية التعليمية ونقل خبراتهم وتجاربهم العملية إلى الطلبة، كما يتيح البرنامج فرصة قيّمة لأولياء الأمور الذين يسعون إلى أداء دور أكثر فاعلية في دعم المسيرة التعليمية لأبنائهم.

ويتطرّق المشاركون خلال البرنامج على أساسيات التعليم الفعّال، بما يشمل إدارة الصفوف الدراسية، وأساليب التعليم، وفهم الاحتياجات المتنوعة للطلبة، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، إلى جانب ترسيخ الهوية الوطنية الإماراتية وقيم المجتمع الأصيلة.

وعند إتمام البرنامج، سيتمكن المشاركون من الاستفادة مما اكتسبوه من مهارات تؤهلهم للعمل في مهنة التدريس بدوام جزئي، مع إمكانية الاستفادة من مسارات إضافية لمواصلة التطور المهني والتأهل للحصول على مؤهلات تعليمية متقدمة. كما سيُتاح للمشاركين المتميزين التقدّم للالتحاق بالدفعة الثانية من برنامج «كُن معلّم»، وهو برنامج ريادي أطلقته الدائرة، يوفّر دبلوماً ممولاً بالكامل في مجال التربية.

وتعكس مبادرة "مداد" التزام الدائرة بمواصلة تطوير منظومة الكفاءات التعليمية في أبوظبي، من خلال توفير مسارات أكثر مرونة للالتحاق بمهنة التدريس، بما يعزّز إثراء التجربة التعليمية للطلبة في الإمارة.

ويمكن للراغبين في الالتحاق بالبرنامج التقديم عبر https://pass.adek.gov.ae/talent-pool/register