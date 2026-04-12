جامعة خليفة تطرح ماجستيراً مزدوجاً في إدارة الرعاية والنظم الصحية

وقعت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا اتفاقية مع كلية كيري لإدارة الأعمال في جامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة الأميركية، لتوفير برنامج ماجستير مزدوج، يتيح للطلبة الحصول على شهادتين معتمدتين عالمياً في تخصصَي إدارة الرعاية الصحية وإدارة النظم الصحية.

وسيتمكن الطلبة المؤهلون، وفقاً للاتفاقية، من متابعة دراسة ماجستير العلوم في تخصص إدارة الرعاية الصحية في كلية كيري، وماجستير العلوم في تخصص إدارة النظم الصحية من قسم هندسة علوم الإدارة في جامعة خليفة.

ويتيح هيكل هذه الدرجة المزدوجة للطلبة الاستفادة من أعضاء هيئتين أكاديميتين وبحوث وموارد من طراز عالمي من الجامعتين. ويتعين على الطلبة الراغبين في الانضمام إلى البرنامج الحصول على قبول في برنامج ماجستير إدارة نظم الرعاية الصحية في جامعة خليفة، ثم متابعة القبول في كلية كيري لإدارة الأعمال بجامعة جونز هوبكنز.

وستبدأ الدفعة الأولى من البرنامج دراستها في جامعة جونز هوبكنز، اعتباراً من الفصل الأكاديمي الأول 2026، ومن المتوقع أن تراوح أعداد الطلبة المقبولين في البرنامج سنوياً بين 10 و20 طالباً وطالبة.

وسيُكمل الطلبة 30 ساعة معتمدة من كل جامعة، مع إمكانية اعتماد جزء من الساعات بين المؤسستين. وستقبل جامعة خليفة ما يصل إلى 12 ساعة معتمدة من جامعة جونز هوبكنز، ضمن برنامجها للماجستير في إدارة النظم الصحية، بينما ستقبل جامعة جونز هوبكنز ما يصل إلى 10 ساعات معتمدة من جامعة خليفة ضمن برنامجها للماجستير في إدارة الرعاية الصحية.

وسيحصل الطلبة عند استكمال جميع المتطلبات الأكاديمية على درجتي الماجستير من المؤسستين في الوقت نفسه.