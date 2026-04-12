باحثون في جامعة نيويورك أبوظبي يبتكرون جزيئات ذكية تكتشف السرطان وتعالجه

توصل باحثون في جامعة نيويورك أبوظبي إلى ابتكار جديد في مجال علاج السرطان، بعد أن طوروا جزيئات ذكية تستطيع اكتشاف الأورام السرطانية وعلاجها في الوقت نفسه، ما قد يجعل العلاج أكثر دقة وأماناً.

وتعتمد التقنية على التصوير بالرنين المغناطيسي، وهو أسلوب يستخدمه الأطباء لرؤية الأورام داخل الجسم. وتُستخدم مواد كيميائية في هذا التصوير للمساعدة على التشخيص فقط، لكنها لا تعالج المرض. أما في الابتكار الجديد فقد نجح العلماء في دمج التشخيص والعلاج في مركّب واحد.

وأوضح الفريق البحثي أن الجزيئات تتكون من مواد عضوية، لا تنشط إلا داخل الأورام، لأن بيئتها أكثر حموضة من الأنسجة السليمة. وعند تنشيطها تُطلق أيونات المنغنيز التي تساعد على تحسين وضوح الصور، وفي الوقت نفسه تؤثر سلباً في الخلايا السرطانية، وقد جربت التقنية الجديدة على نوع خطير من سرطان الدماغ يُعرف بالورم الأرومي الدبقي. وأظهرت نتائج واعدة من حيث القدرة على تصوير الورم وعلاجه.

وقالت الباحثة الرئيسة في الدراسة، فرح بن يطو: «سعينا لابتكار مواد تسمح للأطباء برؤية السرطان بوضوح ومعالجته في الوقت نفسه».

وأكدت أن الابتكار يتميز بأنه أكثر أماناً من الطرق التقليدية، لاستخدامه المنغنيز بدلاً من المواد المستخدمة حالياً، إذ تسبب آثاراً جانبية لبعض المرضى.